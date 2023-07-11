24 комментария

В 41 год ушел из жизни Вениамин Мандрыкин. Вратарь, наибольшую известность которому принес период в ЦСКА, умер от инфаркта.

«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», – приводит «РЕН ТВ» слова Жанны Мандрыкиной, сестры футболиста.

Вспоминаем карьеру и жизнь голкипера, которую на до и после разделило страшное ДТП.

Вениамин родился в Оренбурге, но футболом начал заниматься во Владикавказе, куда переехала его семья. Важным человеком в его карьере стал Валерий Газзаев: в 1997-м он позвал его в «Аланию», а в 2001-м забрал с собой в ЦСКА.

В августе 2001-го в московском клубе случилась трагедия – 23-летний вратарь армейцев Сергей Перхун умер после столкновения во время матча с «Анжи».

«Сергей находился в сознании, ушел с поля на своих двоих. Я его заменил, – вспоминал Мандрыкин. – После игры спросили у врачей: как там он? Сказали, что все в порядке, обычное рассечение. Мол, Серегу повезли в больницу, сейчас зашьют и оттуда в аэропорт. Даже в мыслях ничего плохого не было. Со мной тоже случались такие истории. Лоб рассекал, швы накладывали. Но Перхуну не повезло, удар пришелся в височную кость».

После случившегося Мандрыкин стал основным вратарем ЦСКА, а в следующем сезоне делил эту позицию с Русланом Нигматуллиным.

В 2003-м Мандрыкин травмировался – замену нашли быстро: из молодежки подняли юного Игоря Акинфеева.

Вениамин в том сезоне впервые стал чемпионом России, но потерял место в старте ЦСКА.

В 2005-м и 2006-м Мандрыкин отыграл в чемпионате всего две игры, однако тот ЦСКА был очень мощным.

Кипер добавил себе в коллекцию еще два титула.

И главный трофей эпохи Газзаева – Кубок УЕФА.

Такой успех привлек внимание президента. О встрече с ним Мандрыкин вспоминал с восторгом даже в прошлом году, то есть 17 лет спустя: «Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент. Это даже не в словах проявлялось, а в ауре. Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно».

Этой весной Украина ввела против Мандрыкина санкции – за активную поддержку российской армии.

Помимо трех чемпионств в коллекции вратаря также три Суперкубка и четыре Кубка России.

Среди самх памятные матчей, например, «Интер» в Лиге чемпионов (1:2) – со Златаном, Фигу, Креспо, Виейра, Дзанетти и Камбьяссо в составе.

Перед сезоном-2007 Мандрыкин мог перейти в «Рубин», но клубы тогда не договорились. В следующие два года казанцы с Курбанном Бердыевым забрали два титула подряд.

А Мандрыкин в 2007-м дождался места в старте. Акинфеев получил серьезную травму, поэтому с 9-го по 27-й тур играл Вениамин.

В 2008-м, когда чуть не купивший Мандрыкина «Рубин» шел к первому чемпионству, для вратаря начался период аренд: «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак», брянское «Динамо».

В ноябре 2010-го случилась та самая авария: Мандрыкин уходил на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД и врезался в дерево. В результате он сломал позвоночник, повредил спинной мозг и с того момента не мог двигаться самостоятельно.

Помимо Мандрыкина в машине находились еще два игрока брянского «Динамо», а также две девушки 19 и 20 лет.

«У одной девушки ключица сломана, у другой трещина в позвонке. Через пару месяцев оклемались», – говорил Мандрыкин.

Уголовное дело в отношении футболиста прекратили в связи с примирением сторон. В интервью «Спорт-Экспрессу» в 2017-м Мандрыкин не особо раскаивался: «У Марата (Магкеев – тоже был в той машине) друг – начальник в ГИБДД. Один звонок все решил бы. Но меня азарт охватил.

Всю жизнь гонял! Если чуть-чуть выпил – никогда не останавливался. Убегал от гаишников даже не потому, что денег жалко. Адреналин, понимаете? За десять лет ни разу меня никто не догнал. В Москве всегда от гаишников уходил.

Был ли я пристегнут? Нет. Ремень – спорная штука. Бывает же: кто не пристегнулся, вылетел в окно. Остальные сгорели в машине. Мне не повезло – приземлились на мое место. В интернете рассматривал фотографии автомобиля. Единственная вмятина – над водительским сидением. Как Марат рассказал, по дороге дерево вырвали с корнем. Машина на крыше катилась еще метров сто с большой скоростью. Рядом шиномонтаж, если б в него врезались – это смерть, всех бы размазало. Но там выставлена была старая резина, приняла удар, как на гонках.

Кто-то из футболистов ЦСКА говорил: «С Веней ездить было жутко. Одной рукой держит руль, другой набивает SMS. Гляжу, а у него на спидометре 200».

Еще и сигарета была. Ха!»

Фото: Gettyimages.ru/David Cannon Aleksander; Alexander Wilf, V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNYKH-Jr/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Антон Денисов, Илья Питалев, Владимир Федоренко, личный архив Вениамина Мандрыкина