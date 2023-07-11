24 комментария

Умер экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. 13 лет назад его карьера закончилась ужасным ДТП
В 41 год ушел из жизни Вениамин Мандрыкин. Вратарь, наибольшую известность которому принес период в ЦСКА, умер от инфаркта.
«Он долго болел, особенно в последнее время. Появились боли, инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня. К сожалению, они ничем не смогли помочь уже. В приемный привезли. Там остановка сердца», – приводит «РЕН ТВ» слова Жанны Мандрыкиной, сестры футболиста.
Вспоминаем карьеру и жизнь голкипера, которую на до и после разделило страшное ДТП.
Вениамин родился в Оренбурге, но футболом начал заниматься во Владикавказе, куда переехала его семья. Важным человеком в его карьере стал Валерий Газзаев: в 1997-м он позвал его в «Аланию», а в 2001-м забрал с собой в ЦСКА.
В августе 2001-го в московском клубе случилась трагедия – 23-летний вратарь армейцев Сергей Перхун умер после столкновения во время матча с «Анжи».
«Сергей находился в сознании, ушел с поля на своих двоих. Я его заменил, – вспоминал Мандрыкин. – После игры спросили у врачей: как там он? Сказали, что все в порядке, обычное рассечение. Мол, Серегу повезли в больницу, сейчас зашьют и оттуда в аэропорт. Даже в мыслях ничего плохого не было. Со мной тоже случались такие истории. Лоб рассекал, швы накладывали. Но Перхуну не повезло, удар пришелся в височную кость».
После случившегося Мандрыкин стал основным вратарем ЦСКА, а в следующем сезоне делил эту позицию с Русланом Нигматуллиным.
В 2003-м Мандрыкин травмировался – замену нашли быстро: из молодежки подняли юного Игоря Акинфеева.
Вениамин в том сезоне впервые стал чемпионом России, но потерял место в старте ЦСКА.
В 2005-м и 2006-м Мандрыкин отыграл в чемпионате всего две игры, однако тот ЦСКА был очень мощным.
Кипер добавил себе в коллекцию еще два титула.
И главный трофей эпохи Газзаева – Кубок УЕФА.
Такой успех привлек внимание президента. О встрече с ним Мандрыкин вспоминал с восторгом даже в прошлом году, то есть 17 лет спустя: «Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент. Это даже не в словах проявлялось, а в ауре. Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно».
Этой весной Украина ввела против Мандрыкина санкции – за активную поддержку российской армии.
Помимо трех чемпионств в коллекции вратаря также три Суперкубка и четыре Кубка России.
Среди самх памятные матчей, например, «Интер» в Лиге чемпионов (1:2) – со Златаном, Фигу, Креспо, Виейра, Дзанетти и Камбьяссо в составе.
Перед сезоном-2007 Мандрыкин мог перейти в «Рубин», но клубы тогда не договорились. В следующие два года казанцы с Курбанном Бердыевым забрали два титула подряд.
А Мандрыкин в 2007-м дождался места в старте. Акинфеев получил серьезную травму, поэтому с 9-го по 27-й тур играл Вениамин.
В 2008-м, когда чуть не купивший Мандрыкина «Рубин» шел к первому чемпионству, для вратаря начался период аренд: «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак», брянское «Динамо».
В ноябре 2010-го случилась та самая авария: Мандрыкин уходил на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД и врезался в дерево. В результате он сломал позвоночник, повредил спинной мозг и с того момента не мог двигаться самостоятельно.
Помимо Мандрыкина в машине находились еще два игрока брянского «Динамо», а также две девушки 19 и 20 лет.
«У одной девушки ключица сломана, у другой трещина в позвонке. Через пару месяцев оклемались», – говорил Мандрыкин.
Уголовное дело в отношении футболиста прекратили в связи с примирением сторон. В интервью «Спорт-Экспрессу» в 2017-м Мандрыкин не особо раскаивался: «У Марата (Магкеев – тоже был в той машине) друг – начальник в ГИБДД. Один звонок все решил бы. Но меня азарт охватил.
Всю жизнь гонял! Если чуть-чуть выпил – никогда не останавливался. Убегал от гаишников даже не потому, что денег жалко. Адреналин, понимаете? За десять лет ни разу меня никто не догнал. В Москве всегда от гаишников уходил.
Был ли я пристегнут? Нет. Ремень – спорная штука. Бывает же: кто не пристегнулся, вылетел в окно. Остальные сгорели в машине. Мне не повезло – приземлились на мое место. В интернете рассматривал фотографии автомобиля. Единственная вмятина – над водительским сидением. Как Марат рассказал, по дороге дерево вырвали с корнем. Машина на крыше катилась еще метров сто с большой скоростью. Рядом шиномонтаж, если б в него врезались – это смерть, всех бы размазало. Но там выставлена была старая резина, приняла удар, как на гонках.
Кто-то из футболистов ЦСКА говорил: «С Веней ездить было жутко. Одной рукой держит руль, другой набивает SMS. Гляжу, а у него на спидометре 200».
Еще и сигарета была. Ха!»
Фото: Gettyimages.ru/David Cannon Aleksander; Alexander Wilf, V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNYKH-Jr/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Антон Денисов, Илья Питалев, Владимир Федоренко, личный архив Вениамина Мандрыкина
А отсутствия у него раскаяния даже спустя много лет не вызывает у меня никакой жалости
Если ты о себе не думаешь, подумай хотя бы о других, которым 19-20 лет, что бы ты с ними сделал?
Всем здоровья!
Сказанное им год назад лишь подтвердило уровень умственного развития.
Не хочется судить, но на таких примерах (а их очень много) лишний раз убеждаешься насколько важна способность притормозить и ценить то, что имеешь, а не только гнаться за огнем.
Парня судьба наказала по-крупному.
Царствие небесное!