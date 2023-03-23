14 комментариев

Сложный путь большого игрока.

Месут Озил в социальных сетях официально объявил о завершении футбольной карьеры:

«Всем привет. После вдумчивых размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из профессионального футбола.

Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы – «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» – и тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне очень много любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял. Теперь я с нетерпением предвкушаю все, что ждет меня впереди, вместе с моей прекрасной женой Аминой и двумя прекрасными дочерьми, Эдой и Элой. Но вы можете быть уверены, что время от времени будете слышать от меня новости в моих социальных сетях.

До скорой встречи».

Вспоминаем карьеру Озила: взлет в «Вердере», победы со сборной, ассисты на Роналду в «Реале» и магию в «Арсенале»

Месут Озил родился в Гельзенкирхене и начинал карьеру в местном «Шальке». Тут стал чемпионом Германии среди молодежи вместе с Бенедиктом Хеведесом, тут же дебютировал в Бундеслиге.

Правда, задержался полузащитник тут всего на полтора взрослых сезона – после первых успехов не подписал контракт на условиях клуба (потребовал 1,5 млн зарплаты) и рассорился с руководством. 19-летнего Месута за 5 млн продали в «Вердер» – там он играл с прической Димы Билана.

Именно в Бремене про Озила узнали все. Полгода ушло на адаптацию, а потом Месута уже называли «новым Диего» – серьезный комплимент в «Вердере». Сезон-2008/09 плеймейкер начал с вот такого гола «Баварии» на «Альянц Арене». В том матче Озил оформил 1+2, а команда победила 5:2.

Сезон закончился финалом Кубка УЕФА. Правда, там победил «Шахтер».

И тогда же был финал Кубка Германии. Озил забил «Байеру» единственный гол – получил мяч как раз от Диего и поймал Рене Адлера в открытый ближний угол. Это был первый большой трофей в карьере Месута. И последний для «Вердера» как минимум на 14 лет. Тогда же полузащитника признали главным открытием сезона в немецком футболе.

Закреплять успехи Озил поехал на молодежный Евро со сборной Германии – в компании Нойера, Боатенга, Хеведеса, Хедиры, Хуммельса и Сандро Вагнера. Немцы выиграли турнир, в финале разгромив англичан 4:0. Озил забил сам и дважды ассистировал партнерам. После того турнира об Озиле уже заговорили как об одном из главных талантов Европы.

В следующем сезоне Озил стал лучшим ассистентом Бундеслиги (16 голевых передач), но «Вердер» остался без трофеев. Зато на ЧМ-2010 случился мегапрорыв: Месут стал ключевым игроком сборной Германии, взявшей бронзу.

Неудивительно, что за главным талантом сборной Германии тем же летом пришел Флорентино Перес – Озила забрали в «Реал» к Жозе Моуринью и Криштиану Роналду. За Месута отдали 15 млн евро. Для сравнения: тем же летом «Милан» заплатил за Робиньо 20 млн, а «Лион» – 22 за Гуркюффа.

Озил встроился на позицию десятки, откуда начал раздавать ассисты направо и налево. В основном, конечно, налево – там играл Криштиану, для которого немецкий плеймейкер стал одним из любимых партнеров.

Первый же сезон в Испании получился отличным: 19 ассистов в Ла Лиге (больше только у Месси), еще 7 голевых в Лиге чемпионов (лучший ассистент вместе с Андресом Иньестой). В чемпионате и Лиге чемпионов «Реал» тогда споткнулся о «Барселону» Гвардиолы, но Кубок Испании остался за «Реалом». Есть второй трофей в копилке Месута.

Второй сезон прошел еще круче: началось все с гола «Барселоне» в Суперкубке...

А потом «Реал» набрал 100 очков в чемпионате и отобрал титул у «Барсы». У Озила, получившего футболку с №10, набралось 19 ассистов (столько же было у Месси). Связка с Криштиану просто разрывала Испанию – немец научился находить Роналду в штрафной на телепатическом уровне.

Сезон-2012/13 Жозе Моуринью назвал худшим в карьере, но Озил все еще раздавал голевые передачи (у них с Иньестой набралось по 16 штук за сезон). Хотя уже весной Месута периодически оставляли на лавке. В конце сезона португальский тренер ушел, а в конце лета-2013 в «Арсенал» собрался и Озил.

Так почему Озил ушел из «Реала», где все было так хорошо? Одна версия: Месут испугался конкуренции с Гаретом Бэйлом. Вторая версия – игрок потребовал переподписать контракт на улучшенных условиях, переговоры вел отец Озила и нахамил Пересу. На третьем варианте настаивал сам Озил: Карло Анчелотти его недолюбливал, так что немец уходил в поисках игрового времени.

Уход Озила шокировал многих. Громче всех негодовал Криштиану Роналду: «Его продажа – плохая новость для меня. Он понимал мои движения у ворот как никто другой. Я очень зол». Уже потом Криш добавил: «Озил сделал из меня лучшего нападающего мира».

За 149 матчей Месут 32 раза ассистировал Криштиану. Больше него голевых на Роналду за карьеру отдал только Бензема – 47 передач, но он и провел с португальцем 342 игры. Так что да, Озил – самый эффективный ассистент в карьере Криша.

В «Арсенал» Озила звали спасать положение – не просто так выложили 47 млн. Месут сразу же взялся за любимое дело – 4 голевых передачи в первых двух играх в АПЛ. А закончилось все, по традиции для плеймейкера, кубком. Да, у Месута есть кубковые трофеи трех стран. В Англии вообще 4 раза брал кубок!

Летом 2014-го Озил завоевал главный трофей – со сборной победил на чемпионате мира. На счету Месута всего 1 гол, но победный в дополнительное время в сложнейшей игре против Алжира.

Финал полузащитник «Арсенала» отыграл целиком. И потом заслуженно позировал с кубком.

Впрочем, в Англии не все шло легко и просто. Пошли травмы, а к началу второго сезона The Guardian уже серьезно задавался вопросом, «хватит ли у Венгера храбрости усадить ленивого Озила на лавку». Тогда Месута из основы надолго выкинул только разрыв крестов.

Но все это было лишь разогревом перед лучшим периодом в Англии. Сезон-2015/16 – пик Озила в Премьер-лиге. 146 передач под удар (Chances Created в терминологии Opta) – высший показатель с тех пор, как ведутся подсчеты. С 19 ассистами Месут остановился в шаге от рекорда лиги по голевым передачам (20 – у Анри и позже Де Брюйне).

7 ассистами в 10 первых турах Озил сразу обозначил намерения. 16 голевых к Новому году казались гарантией, что рекорд Анри падет. Мягкие набросы Месута прилетали точно по назначению, а различные версии мема «Что видит нормальный человек и что видит Озил» засыпали лайками.

А после Нового года все сломалось – долгая полоса без голевых передач, 3 ассиста в мае. Кто-то винит в этом Оливье Жиру, у которого просела реализация, но и сам Месут тогда вернулся с космического темпа на земной (20 созданных голевых шансов в первой половине сезона, всего 8 – во второй). Но это было дико круто!

Несмотря на космические ассисты, примерно тогда и сформировался мем «Месут Озил исчезает в важных матчах». Это применимо и ко всему «Арсеналу», но немецкий плеймейкер, как считалось, не справлялся с интенсивностью Премьер-лиги и часто выключался из игры. Так полузащитник становился легкой мишенью для нападок со стороны болельщиков – как же его мочили в одиозном Arsenal Fan TV.

Но периодически Месут еще выдавал магию. Например, в матче Лиги чемпионов против «Лудогорца». Один из самых эффектных голов в карьере немца и всего розыгрыша ЛЧ-2016/17.

Кстати, тот гол Озил отпраздновал жестом, который потом станет фирменным жестом. Футболист объяснил, что посвящает забитые мячи племяннице Мире – фигура из пальцев это как раз буква М. «Это первый ребенок моего брата, она сделала всю нашу семью очень счастливой».

Впрочем, Месут Озил стал одним из символов эпохи позднего Венгера – недовольство болельщиков только росло. И подписанный в 2018 году новый контракт, сделавший его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, оказался символом упадка. 30-летнему травматичному игроку дали комфортное соглашение на 3 года.

В сборной тоже все было сложно. Озила сделали крайним в провале сборной на ЧМ-2018, а он в ответ обвинил руководство Федерации футбола Германии в расизме. На фоне скандала Месут закончил карьеру в сборной.

Месут вообще мастерски собирал скандалы. Вражда с немецкими футбольными чиновниками началась на фоне дружбы футболиста с президентом Турции Эрдоганом. Реджеп даже стал свидетелем на свадьбе Озила.

Примерно тогда же всплыла история, что у Месута 600 побед в Fortnite – и это послужило поводом для фанатской теории о том, что Озил на самом деле травмирует спину как раз из-за компьютерных игр. Сам геймер только запустил собственную киберспортивную команду. Помимо этого Месут защищал уйгуров (и чуть не обрушил этим спонсорские контракты АПЛ с Китаем) и спас Гуннерзавра во время пандемии коронавируса.

Возродить карьеру Озила в «Арсенале» пытались и Эмери, и Артета, но оба сдались. 7 марта 2020-го Месут сыграл последний матч в Англии – против «Вест Хэма», в котором сделал ассист на единственный гол.

Летом того же года полузащитник уехал в «Фенербахче». В Турции реанимировать Озила получилось только на второй сезон – и то ненадолго. Месут сначала рассорился со всеми в «Фенербахче», а потом и в «Истанбуле» – клубе, который плотно связан с Эрдоганом. 2 февраля 2023-го Озил отыграл тайм с «Кайсериспором». На следующий день он не пришел на тренировку и объявил партнерам, что завершит карьеру.

645 матчей, 114 голов, 222 ассиста, кубки трех стран, чемпионство в Испании, чемпионат мира и сотни магических пасов, которые так и не стали голами.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham / Staff, Christof Koepsel / Staff, Friedemann Vogel / Staff, Michael Steele / Staff, Clive Rose / Staff, Shaun Botterill / Staff, Matthias Hangst / Staff, Lars Baron / Staff, Denis Doyle / Stringer, Joern Pollex / Staff, Phil Cole / Staff; globallookpress.com/Achim Scheidemann/dpa, Wang Lili/ZUMAPRESS.com, Vince Mignott via www.imago-ima/www.imago-images.de, IMAGO/Seskimphoto