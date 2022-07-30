Эволюция образа Феттеля в «Ф-1»: отращивал волосы, ужасал лысиной, переставал бриться, но неизменно показывал палец после побед

Себастьян Феттель провел в «Формуле-1» 17 сезонов: выступил в 289 Гран-при, выиграл 4 чемпионских титула и 53 гонки, взял 57 поулов, установил 38 лучших кругов, 8 хет-триков и 4 больших шлема, а также 122 раза восходил на подиум.

За эти годы Себастьян несколько раз менял образ: коротко стригся и носил шапку, затем отращивал волосы и подкрашивал их, а также появлялся в паддоке как гладко выбритым, так и с недельной щетиной.

Дебютный Гран-при – 2007 год, Турция. Феттель улыбается после второй практики – в гонке он приедет к финишу восьмым и заработает первое очко в карьере.

2007 год Себ начинал в качестве резервиста «БМВ-Заубера», но по ходу сезона занял освободившееся место в «Торо Россо» после увольнения Скотта Спида.

Первая победа – в сентябре 2008-го в Монце. Себ впервые в «Ф-1» показал указательный палец.

Уже через месяц Феттель коротко постригся (а палец не показал, так как занял четвертое место).

Апрель 2009-го – первая победа в истории «Ред Булл».

К концу сезона Себ забросил походы к парикмахеру. И перестал регулярно бриться.

Первый чемпионский титул – в 2010-м.

В 2011-2012 годах Себ стал немного следить за прической.

А в 2013-м даже начал подкрашивать волосы!

Кстати, вы не устали от пальца Феттеля?

В сезоне-2013 немец одержал 9 побед подряд (это рекорд «Ф-1») – и весь мир взмолился: пощади, Себ, перестань показывать палец!

«Мы в команде немного поболтали об этом, – признавался чемпион во время той победной серии – Некоторых людей, похоже, мой палец злит. Но все-таки я считаю, что важнее быть таким, какой ты есть, и таким же оставаться».

Так что после перехода в «Феррари» Себ продолжил показывать палец!

Поначалу он чаще улыбался и следил за прической.

Но после нескольких неудачных попыток выиграть титул со Скудерией Феттель запустил внешний вид.

Предпоследняя победа в карьере – в Бельгии в 2018-м.

В 2019-м под носом появились даже усы! В глазах много грусти.

А это фото – за день до рокового столкновения с напарником, Шарлем Леклером, на Гран-при Бразилии.

Следующие недели Феттеля будет жестко критиковать вся Италия, включая сына легендарного Энцо Феррари, Пьеро.

А в конце межсезонья «Феррари» объявила о прекращении сотрудничества с четырехкратным чемпионом.

2020-й Себ провел в маске.

А после прощания с Маранелло поехал на подгонку сиденья в Сильверстоун. Фанаты застонали, увидев эти шокирующие кадры.

«Напряженные последние годы?» – иронично написал в инстаграме комментатор Sky Sports F1 и бывший гонщик Мартин Брандл.

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Сам гонщик утверждал, что просто неудачно постригся.

На свой последний подиум (правда, после Себа дисквалифицировали) он вышел с более приличным количеством волос на голове.

А в этом году отрастил настоящую шевелюру!

Бриться, правда, немец совсем перестал – но к анонсу об уходе из гонок все-таки немного привел себя в порядок.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Mark Thompson, Vladimir Rys, Paul Gilham, Ker Robertson, Dan Istitene, Charles Coates, Will Taylor-Medhurst, Dan Mullan, Mark Sutton – Pool, Florion Goga – Pool, Clive Mason, Francois Nel; REUTERS/Lisa Leutner