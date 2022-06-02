Аргентина триумфально раскачала Месси. Заслуженно: просто разбил Италию

2 ассиста и бесконечные обводки.

Лионель Месси вместе с Аргентиной забрал Финалиссиму, победив Италию 3:0.

Все было под контролем. Эпизоды переживаний – лишь после сэйвов Доннаруммы. Тот сыграл мощно, но эффекта от игры Месси это не убавляет.

В остальном – веселье и праздник.

Хоть матч и проходил на «Уэмбли», болельщиков Аргентины хватало. Персональных фанатов Месси, конечно, тоже.

Вот и момент торжества.

Медаль – бонус к трофею.

Самый красивый момент.

Качать!

Капитан забрал приз лучшему игроку матча. Вполне заслуженно: Месси действительно разрывал на Финалиссиме. Лео записал на свой счет ассист на Лаутаро – уже третий гол при Скалони забит именно после такой комбинации. В конце второго тайма Месси добавил еще и ассист на Дибалу – уже 12-й в 2022-м году в играх за клуб и сборную.

А ведь еще и бесконечное число обводок, после которых итальянцы откровенно бесились.

Прямо сейчас Лионель – рекордсмен сборной Аргентины и по количеству голов, и по количеству ассистов. И по количеству матчей Месси тоже обошел Маскерано.

А трофей стал для Лео третьим за сборную – до этого были золото Олимпиады, Копа-2021 и вот теперь Финалиссима. Всего у Месси за карьеру 40 (сорок!) трофеев. Больше только у одного футболиста – Дани Алвеша с его 43 чашками.

Месси вполне может догнать бразильца уже в следующем году.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Peter Cziborra, David Klein, John Sibley, Andrew Couldridge