Подзарядка позитивом происходит здесь – от счастливого «Айнтрахта»! Смотрим на жест Дзюбы, захват ворот и «застывшего Балотелли»

«Айнтрахт» выиграл Лигу Европу: в серии пенальти расправились с «Рейнджерс». Решающий удар реализовал Рафаэль Борре – он же забил единственный гол «Айнтрахта» в матче.
Как же рад колумбиец! Или это крик облегчения?
У партнеров тот же спектр эмоций.
Догнали! Почему это фото выглядит так, будто застывшего после гола Балотелли уносят с поля?
В огромные объятия засосало всю команду. Если бы не стюарды, футболисты наверняка рванули бы к фанатам (спойлер: еще рванут).
Но пока наслаждаются кубком.
У счастливого Борре пытаются отобрать трофей – он отдает, но не сразу.
Хотя ему и без кубка весело!
А этот улыбающийся мужчина – президент «Айнтрахта» Петер Фишер. Сейчас он невинно держит кубок – на других снимках пил из него, давая фору молодым.
Босс «Айнтрахта» – хиповый дед: поднял клуб из руин, рулит дискотеками на Ибице, приглашает бездомных домой на Рождество
В серии пенальти был косплей на ногу Акинфеева от Кевина Траппа. Почему бы не повторить празднование Дзюбы?
Кажется, «Айнтрахт» очень любит фотографироваться с поднятыми руками. Вспомнили хит группы «Вирус»?
После стандартных фото «Айнтрахт» захватил ворота.
И все-таки дорвался до болельщиков.
Настоящая немецкая педантичность: мужчина держит кубок в перчатках!
Футболисты «Айнтрахта» поблагодарили 10 тысяч фанатов, которые поддерживали их на стадионе. Всего в Севилью приехали 50 тысяч немцев, но еще больше аудитории «Айнтрахта» осталось дома.
Они смотрели финал на франкфуртском «Дойче банк Парк» – наверняка праздновать тоже будут там.
50 000 фанатов «Айнтрахта» заполнили все поле домашнего стадиона. Топ-атмосфера и счастье!
Супергерой «Айнтрахта» – вратарь Трапп. Ярко спас в конце овертайма и взял единственный пенальти
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Фото: REUTERS/Matthew Childs, Albert Gea, Susana Vera
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