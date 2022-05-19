Подзарядка позитивом происходит здесь – от счастливого «Айнтрахта»! Смотрим на жест Дзюбы, захват ворот и «застывшего Балотелли»

«Айнтрахт» выиграл Лигу Европу: в серии пенальти расправились с «Рейнджерс». Решающий удар реализовал Рафаэль Борре – он же забил единственный гол «Айнтрахта» в матче.

Как же рад колумбиец! Или это крик облегчения?

У партнеров тот же спектр эмоций.

Догнали! Почему это фото выглядит так, будто застывшего после гола Балотелли уносят с поля?

В огромные объятия засосало всю команду. Если бы не стюарды, футболисты наверняка рванули бы к фанатам (спойлер: еще рванут).

Но пока наслаждаются кубком.

У счастливого Борре пытаются отобрать трофей – он отдает, но не сразу.

Хотя ему и без кубка весело!

А этот улыбающийся мужчина – президент «Айнтрахта» Петер Фишер. Сейчас он невинно держит кубок – на других снимках пил из него, давая фору молодым.

В серии пенальти был косплей на ногу Акинфеева от Кевина Траппа. Почему бы не повторить празднование Дзюбы?

Кажется, «Айнтрахт» очень любит фотографироваться с поднятыми руками. Вспомнили хит группы «Вирус»?

После стандартных фото «Айнтрахт» захватил ворота.

И все-таки дорвался до болельщиков.

Настоящая немецкая педантичность: мужчина держит кубок в перчатках!

Футболисты «Айнтрахта» поблагодарили 10 тысяч фанатов, которые поддерживали их на стадионе. Всего в Севилью приехали 50 тысяч немцев, но еще больше аудитории «Айнтрахта» осталось дома.

Они смотрели финал на франкфуртском «Дойче банк Парк» – наверняка праздновать тоже будут там.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Albert Gea, Susana Vera