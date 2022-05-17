Море фанатов на поле – ярчайший момент чемпионства «Спартака». Здесь его можно пережить снова

От редакции: 7 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.

«Спартак» стал чемпионом сезона-2016/17 за три тура до финиша, а праздновали победу в предпоследнем матче (29-й тур) с «Тереком». До игры объявили, что после финального свистка болельщикам разрешат выбежать на поле. А началось все с красоты на трибунах.

Один из лучших (если не лучший) баннеров в истории клуба.

Несмотря на отсутствие интриги, на поле вышел самый боевой состав. Надо было обязательно побеждать.

Итог: «Спартак» разгромил «Терек» 3:0, а Денис Глушаков оформил дубль. В том сезоне у него 8+2.

Тогда в команде и близко не было никаких конфликтов.

Где-то к 80-й минуте болельщики спустились и подошли почти к лицевой. Все было готово для забега!

Понеслась!

Конечно, особенное зрелище. Снизу было тяжело представить, насколько эффектно это выглядит сверху.

Артем Ребров был одним из тех, кто не думал прятаться, а кайфовал в толпе.

Сначала не выдержала сетка.

А потом не выдержали и ворота!

И мы счастливы!

Награждение было непросто организовать, но подиум все же вынесли. Это тоже очень эмоциональный момент.

Финал – красивейший салют. Празднование вышло не хуже, чем весь сезон!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Михаил Корытов, Нина Зотина, Владимир Сергеев, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Антон Денисов; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press

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