Море фанатов на поле – ярчайший момент чемпионства «Спартака». Здесь его можно пережить снова

От редакции: 7 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.
«Спартак» стал чемпионом сезона-2016/17 за три тура до финиша, а праздновали победу в предпоследнем матче (29-й тур) с «Тереком». До игры объявили, что после финального свистка болельщикам разрешат выбежать на поле. А началось все с красоты на трибунах.
Один из лучших (если не лучший) баннеров в истории клуба.
Несмотря на отсутствие интриги, на поле вышел самый боевой состав. Надо было обязательно побеждать.
Итог: «Спартак» разгромил «Терек» 3:0, а Денис Глушаков оформил дубль. В том сезоне у него 8+2.
Тогда в команде и близко не было никаких конфликтов.
Где-то к 80-й минуте болельщики спустились и подошли почти к лицевой. Все было готово для забега!
Понеслась!
Конечно, особенное зрелище. Снизу было тяжело представить, насколько эффектно это выглядит сверху.
Артем Ребров был одним из тех, кто не думал прятаться, а кайфовал в толпе.
Сначала не выдержала сетка.
А потом не выдержали и ворота!
И мы счастливы!
Награждение было непросто организовать, но подиум все же вынесли. Это тоже очень эмоциональный момент.
Финал – красивейший салют. Празднование вышло не хуже, чем весь сезон!
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Михаил Корытов, Нина Зотина, Владимир Сергеев, Алексей Филиппов, Евгений Биятов, Антон Денисов; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press
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