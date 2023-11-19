Туринская Старушка
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📹Йылдыз забил чудо-гол и отпраздновал в стиле Дель Пьеро. Легенда «Юве» оценил жест 👌

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Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Кенан Йылдыз Кенан Йылдыз
Футбол Футбол

Перепостил себе мем.

Вчера сборная Германии в товарищеском матче на «Олимпияштадион» в Берлине принимала Турцию. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, а один из голов забил молодой хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз.

Гол получился шедевральным. Йылдыз долго сигнализировал партнерам о том, что готов принять передачу, но мяч оказался у него в ногах во многом случайно, так как не дотянулся другой футболист. Кенан принял мяч слева в штрафной, а затем правой ногой отправил точно в дальнюю девятку, задев при этом и штангу, и перекладину.

Хавбек отпраздновал в стиле Алессандро Дель Пьеро: развел руки в сторону и вытянул язык. Оказывается, что это не совпадение.

«В детстве моим кумиром был Алессандро Дель Пьеро. У меня в комнате висели его постеры!» − прокомментировал свой жест Кенан Йылдыз.

Кумир точно видел, что совершил его последователь. В инстаграме Алекс репостнул мем, на котором сравнивали празднование самого Дель Пьеро с тем, как это повторил Йылдыз.

Массимилиано Аллегри стоит пристальнее присмотреться к молодому турку и предоставлять ему куда больше игрового времени. В этом сезоне Кенан Йылдыз в «Юве» отметился лишь эпизодическими появлениями.

1 комментарий

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Павел Храмов
Как же хороша Эда Йылдыз
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