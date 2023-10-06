Туринская Старушка
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«Он думал, что я больше не являюсь важным игроком для команды». Пирло об отношениях с Аллегри

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Андреа Пирло поделился впечатлениями от опыта работы под руководством Макса Аллегри, с которым, на протяжении своей игровой карьеры пересекался в «Милане» и «Ювентусе».

«Ювентус» — один из лучших клубов Италии, а Пирло считался одним из лучших полузащитников Италии. «Ювентус» укрепил свой состав, подписав Пирло, когда он уже не был ключевым игроком «Милана».

«Я провел с Аллегри два года, первый в «Милане», когда у меня была единственная серьезная травма, и за это время он нашел другие варианты. Он думал, что я больше не являюсь важным игроком для команды», - цитирует Пирло Football Italia.

«Я провел с ним очень хороший сезон в «Ювентусе» под его руководством, и это стало вишенкой на торте моего пребывания в клубе. Я не хотел быть никому обузой или пропускать важные игры, поэтому предпочёл покинуть «Ювентус», хотя у меня ещё оставался год по контракту».

В конце концов Пирло покинул клуб, чтобы завершить карьеру в МЛС. Он остается легендой «Ювентуса» и даже имел возможность руководить командой в сезоне 2020/2021, выиграв два кубковых титула, прежде чем его сменил Аллегри.

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