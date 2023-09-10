Туринская Старушка
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Соглашение с Дибалой достигнуто: бывший «10» номер не подает на «Ювентус» в суд, в отличие от CR7

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Криштиану Роналду принял решение судиться с «Ювентусом» из-за денег - у португальца было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее «Юве» отложить выплату зарплаты в период коронавируса. 

В отличие от бывшего товарища по команде, Пауло Дибала предпочитает избежать встречи с клубом в суде после семи лет в футболке «Юве». Туринцы должны денег и Пауло - речь идет о сумме в размере 3 млн евро.

Криштиану хочет, чтобы ему возместили обещанные 19,9 млн евро, а по информации издания La Gazzetta dello Sport, Дибала достиг соглашения с «Ювентусом» о погашении задолженности и готов откататься от судебных разбирательств.

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