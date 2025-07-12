🚨 «Юве» в шаге от подписания головной проблемы «Ман Юнайтед». Есть лишь одна проблема – он требует €5 млн за увольнение 🤨
Авторитетная итальянская газета La Stampa опубликовала большой инсайд о трансферных планах «Ювентуса».
Издание пишет, что туринцы согласовали трансфер Джейдона Санчо с «Манчестер Юнайтед» за 20 миллионов евро.
Футболист хочет закрыть переход в ближайшее время, чтобы подготовиться к новому сезону в составе итальянского клуба. Но требует у «МЮ» выплаты в размере 5 миллионов евро в виде компенсации за увольнение.
Как вам такое?
к сожалению это нормальная практика когда игрок на последнем году контракта переходит в другой клуб на меньшую зарплату, может требовать компенсацию.