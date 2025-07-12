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🚨 «Юве» в шаге от подписания головной проблемы «Ман Юнайтед». Есть лишь одна проблема – он требует €5 млн за увольнение 🤨

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Авторитетная итальянская газета La Stampa опубликовала большой инсайд о трансферных планах «Ювентуса».

Издание пишет, что туринцы согласовали трансфер Джейдона Санчо с «Манчестер Юнайтед» за 20 миллионов евро.

Футболист хочет закрыть переход в ближайшее время, чтобы подготовиться к новому сезону в составе итальянского клуба. Но требует у «МЮ» выплаты в размере 5 миллионов евро в виде компенсации за увольнение.

Как вам такое?

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