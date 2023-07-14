Туринская Старушка
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«Ювентус» всегда отпускает своих лучших игроков». Болельщики отреагировали на уход Артура в «Фиорентину»

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Большая потеря для команды Аллегри.

Туринский «Ювентус» наконец определился с судьбой бразильского хавбека Артура, который прошлый сезон провел в аренде в лазарете «Ливерпуля». Следующий сезон он проведет в «Фиорентине».

Команда Винченцо Итальяно заплатит за годовую аренду 2 млн евро, еще 2 млн евро может быть выплачено в случае, если игрок достигнет определенных показателей. Скорее всего, они связаны с количеством сыгранных матчей. Кроме этого у флорентийского клуба будет право выкупа − 20 млн евро.

За весь прошлый сезон в АПЛ игрок провел за команду Клоппа всего 13 минут. Еще три матча он сыграл за дубль.

💭Болельщики не скрывают сарказма и радости от того, что бразильца удалось куда-то пристроить:

💭Эти непонятные команды всегда забирают наших лучших игроков.

💭Тот обмен Артура на Пьянича до сих пор вызывает в моей голове большие вопросы. Вопросы без ответов.

💭Похоже, что «Ювентус» продолжит платить ему зарплату. Боже, дай мне сил!

💭Игрок, который потратил наше время впустую. Надо было взыскать через суд всю потраченную сумму с того, кто его привел в команду.

А как вы относитесь к Артуру и его времени в «Ювентусе»? Пишите в комментариях.

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