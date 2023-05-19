Туринская Старушка
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С «Ювентуса» сняли 10 очков. На матче против «Эмполи» футболисты запаса выглядели разбитыми

Федерико Кьеза Федерико Кьеза
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«Ювентус» лишили 10-ти очков по делу о финансовых махинациях. О решении суда стало известно незадолго до матча «бьянконери» против «Эмполи».

Видимо, новость о снятии очков повлияла на подопечных Аллегри. К 21-й минуте матча «Юве» пропустил от команды с 14-го места два безответных мяча. Туринцы к перерыву так и не смогли изменить счет.

Оператор трансляции выхватил крупный план футболистов на скамейке запасных. Ругани пустым взглядом смотрел на поле, а затем закрыл лицо руками. На лице Кьезы отражается разочарование всех поклонников «бьянконери».

Во втором тайме «Ювентусу» нужно собраться и постараться увезти из Эмполи хотя бы ничью.

А как вы отреагировали на снятие с «бьянконери» очков?

1 комментарий

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vel
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dmitryGoose
Ответ vel
Комментарий удален модератором
У Ювентуса из-за судейства отняли не меньше очков, чем этот «штраф»

Как-то слишком много «оправданий»
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