Туринская Старушка
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«Они не могут выстрелить в клуб дважды». Адвокат дал разъяснение, что может ждать «Ювентус»

Джон Элканн
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Оптимистично.

Римский адвокат Катальдо Интриери, болельщик «Милана», в интервью Tuttosport прокомментировал происходящее с делом о приросте капитала.

«У меня сложилось впечатление, что санкции будут пересмотрены: возможно оправдание некоторых менеджеров, поскольку утверждается, что все изменения были внесены только высшим руководством, что приведет к снижению наказания.

Может случиться так, что стороны достигнут джентльменское соглашение, снижение наказание произойдет за счет отказа от необходимости вновь обращаться в Гарантийную коллегию CONI, короче говоря, глобальное соглашение. Второе наказание по зарплатному маневру [дело Призма]? Будет одна санкция, они не могут стрелять в «Юве» дважды!»

«Ювентус» обвиняется в нарушении принципа спортивной лояльности, а также в клубе ждут новых санкций по делу Призма. Это щекотливая история для бьянконери, так как даже УЕФА не скрывает своего раздражения происходящим.

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