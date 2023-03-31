Туринская Старушка
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«Ювентус» обвиняют в «подозрительных партнерских соглашениях», а на злоупотребления других клубов следствие закрывает глаза

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Следствие продолжает вести дело о финансовых махинациях туринского клуба, а  значительная часть прессы пытается выдать «Ювентус» за гангстерский клуб, искусственно заработавший десятки миллионов, в реальности все не совсем так.

«Ювентус» в том числе обвиняют в подозрительных партнерских соглашениях», но по информации Tuttosport, туринский клуб не превосходит по махинациям другие команды.

Действительно, «Юве» даже на последнем месте среди итальянских грандов за трехлетний период с 2018 по 2021 г., который попал в сферу интересов расследования Prisma.

«Бьянконери» провели 22 операции, «Интер» — 26 операции, и оборот 177 млн евро меньше, чем 267 млн у «Интера», и у других клубов: «Рома» 235 млн, «Милан» 233 млн и «Наполи» 183 млн.

1 комментарий

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Aleksey7777
Будь Ювентус гангстерским клубом никто из прессы и судей спортивного суда не рискнул бы даже пикнуть.
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