Следствие продолжает вести дело о финансовых махинациях туринского клуба, а значительная часть прессы пытается выдать «Ювентус» за гангстерский клуб, искусственно заработавший десятки миллионов, в реальности все не совсем так.

«Ювентус» в том числе обвиняют в подозрительных партнерских соглашениях», но по информации Tuttosport, туринский клуб не превосходит по махинациям другие команды.

Действительно, «Юве» даже на последнем месте среди итальянских грандов за трехлетний период с 2018 по 2021 г., который попал в сферу интересов расследования Prisma.

«Бьянконери» провели 22 операции, «Интер» — 26 операции, и оборот 177 млн евро меньше, чем 267 млн у «Интера», и у других клубов: «Рома» 235 млн, «Милан» 233 млн и «Наполи» 183 млн.