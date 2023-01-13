«Мы допустили много ошибок». Данило о поражении от «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал результат матча с «Наполи», который закончился разгромом туринцев (5:1).

«Юве» выиграл восемь матчей подряд до встречи с «Наполи» и имел шанс сократить разрыв между ними до четырех очков.

Однако сдержать стремительные атаки подопечных Лучано Спаллетти «бьянконери» не смогли. «Наполи» теперь имеет преимущество в десять очков, что затрудняет для «Ювентуса» борьбу за победу в Серии А.

«Их ноги двигались быстрее наших, это правда. «Наполи» — очень сильная и опасная команда, когда у них есть пространство для атак. В этих ситуациях нам следовало действовать разумнее. Сегодня вечером мы допустили много ошибок», - цитирует Данило Football Italia.

«Наполи» с 47 очками лидирует в серии А. «Ювентус» набрал 37 баллов и расположился на третьей строчке турнирной таблицы.