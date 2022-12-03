Арривабене уверен, что все в «Ювентусе» знали о теневых сделках Паратичи

К сожалению для болельщиков «Ювентуса», клуб в настоящее время находится в эпицентре скандала, который не связан с качеством футбола.

Уже всем известно, что бывший директор клуба Фабио Паратичи вел сомнительный бизнес в период своего правления с 2018 по 2021 год.

Главным приемом в игре Паратичи стал прирост условного капитала – несуществующего в реальности, но отраженного на бумаге. Например, «Юве» купил Кристиана Ромеро за 26 миллионов евро, а два года спустя продал «Аталанте» за 18 миллионов. Фактически туринцы в минусе на 7 млн, но на бумаге – в плюсе: сумма трансфера амортизируется на весь срок контракта. На момент продажи остаточная стоимость пятилетнего договора Ромеро весила 15,6 млн. Паратичи записал в плюс 2,4 млн евро. А сейчас Ромеро, конечно, уже в «Тоттенхэме» – взяли за 55 млн евро.

Махинации Патаричи не были секретом в «Ювентусе». Недавно были обнародованы прослушеки телефонных разговоров с участием высших должностных лиц клуба.

В одном из перехваченных звонков ушедший в отставку генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил, что вся верхушка в клубе знала о характере сделок Паратичи.

«К настоящему времени они стали уже опытными в таких трюках», — сказал Арривабене во время разговора по телефону с представителем финансового отдела клуба, сообщает Corriere della Sera.

«Паратичи ведь не проснулся утром и сказал: «Сегодня я хочу получить хороший прирост капитала!».

Источник добавляет, что прокуратура считает, что Арривабене имел в виду ушедшего в отставку президента клуба Андреа Аньелли (который был тем, кто назначил Паратичи на пост) и мажоритарного владельца Джона Элканна.