«Мы нашли правильный настрой». Мануэль Локателли раскрыл секрет успеха в матче «Ювентус»-«Лацио»

Мануэль Локателли раскрыл секрет успеха «Ювентуса» в матче против «Лацио»: туринцы победили со счетом 3:0, и футболист уверен, что все дело в правильном настрое.

«Я считаю, что мы должны продолжать делать то, что делаем. В начале сезона мы слишком много говорили, а теперь мы нашли правильный настрой. Нужно смотреть вперед, играть в футбол и следить за своим моральным состоянием», - цитирует Мануэля Calciomercatoweb.

Со старта сезона «Ювентус» был нестабилен, и болельщики очень переживали перед игрой с командой Маурицио Сарри – одной из сильнейших в Серии А.

Однако, опасения оказались напрасными: подопечные Массимилиано Аллегри не оставили шансов сопернику.

Теперь у «Ювентуса» шесть побед подряд и шесть «сухих» матчей – клуб ушел на международный перерыв на красивой ноте.