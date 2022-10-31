Бремер стремится вернуться на поле: защитник делится в соц.сетях кадрами индивидуальных тренировок

Глейсон Бремер продолжает упорно работать, чтобы как можно скорее вернуться на поле и помочь «Ювентусу» в ближайшие пару недель, когда команде предстоят встречи с «Интером» и «Лацио».

Центральный защитник продемонстрировал процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия, поделившись в социальных сетях кадром с тренировки.

Пока неизвестно, когда именно вернется Бремер, Массимилиано Аллегри надеется, что бразилец попадет в заявку на матч с «Интером» в это воскресенье.