Туринская Старушка
Блог

Бремер стремится вернуться на поле: защитник делится в соц.сетях кадрами индивидуальных тренировок

Клубы
Бремер Бремер
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

Глейсон Бремер продолжает упорно работать, чтобы как можно скорее вернуться на поле и помочь «Ювентусу» в ближайшие пару недель, когда команде предстоят встречи с «Интером» и «Лацио».

Центральный защитник продемонстрировал процесс восстановления после травмы подколенного сухожилия, поделившись в социальных сетях кадром с тренировки.

Пока неизвестно, когда именно вернется Бремер, Массимилиано Аллегри надеется, что бразилец попадет в заявку на матч с «Интером» в это воскресенье.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные