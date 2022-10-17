Опасения подтвердились: Бремер выбыл на 20 дней

Сегодня утром Глейсон Бремер прошел медицинское обследование в J-medical после повреждения в дерби. Напомним, что футболист был вынужден покинуть поле на 51-й минуте встречи, его заменил Леонардо Бонуччи.

К сожалению, новости неутешительные: защитник «Ювентуса» получил несерьезную травму подколенного сухожилия.

«Медицинское обследование показало, что Глейсон Бремер получил легкую травму подколенного сухожилия на левом бедре. Полное выздоровление займет около 20 дней», - подтвердили в клубе.