Тренер сборной Сербии предложил игрока для усиления состава «Ювентуса»

Тренер сборной Сербии Драган Стойкович подсказал «Ювентусу», как можно улучшить их положение.

Туринский клуб уже подписал двух сербов: Душана Влаховича и Филипа Костича. Оба они стали важными игроками первой команды. На примете у «Ювентуса» есть еще один представитель сборной Сербии, который сейчас выступает за другой итальянский клуб.

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич – давняя цель туринского клуба. Главный тренер сербов уверен, что он отлично впишется в состав Макса Аллегри.

«Сергей – это тот полузащитник, которого не хватает «Ювентусу» - он бы усилил состав команды. Но я тренер, я не директор, такие вопросы не я решаю. Милинкович-Савич – чемпион, он может играть за «Лацио», может за «Юве» - в любом случае он будет в стартовом составе сборной Сербии», - цитирует Стойковича Calciomercato.