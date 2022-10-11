Кайо Жорже скоро вернется: посмотрите, как он изменил свое тело, пока был травмирован

Среди многих игроков «Ювентуса», некоторое время отсутствовавших на поле из-за травм, есть и молодой игрок 2002 года рождения Кайо Жорже, у которого в начале года случился разрыв сухожилия в правом колене.

У бразильского нападающего есть огромное желание вернуться на поле, и после восьми месяцев перерыва его возвращение приближается. Сроки все еще незивестны, но он на 100% будет готов к 2023 году.