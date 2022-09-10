У «Ювентуса» есть 4 кандидата для усиления обороны в январе

«Ювентус» хочет усилить состав и приглядывается к четырем левым защитникам – один из них может пополнить ряды команды в январе.

Туринский клуб позволил Луке Пеллегрини уйти в аренду, и Алекс Сандро остался единственным левым защитником в команде. «Юве» не очень уверен в бразильце – ему хотели подписать замену прошлым летом.

Возможно, туринский клуб сможет воспользоваться январским трансферным окном, чтобы усилить состав.

По сообщениям IlBianconero, руководство рассматривает в качестве кандидатов Алекса Гримальдо («Бенфика»), Хосе Гайя («Валенсия»), Люка Шоу («МЮ») и Фабиано Паризи («Эмполи»).

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