От Аллегри ждут изменений в составе на матч «Юве» с «Салернитаной»

«Ювентус» собирается порадовать болельщиков после поражения от «ПСЖ», обыграв «Салернитану» в завтрашнем матче Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри начала сезон нестабильно, но завтра на домашнем стадионе они будут играть на победу. «Юве» больше не может позволить себе терять очки в домашнем чемпионате.

Аллегри знает, что он должен ротировать состав, потому что календарь становится все более наряженным: «Ювентусу» снова предстоит сыграть в середине недели.

По сообщениям Calciomercatoweb, тренер может выпустить в основе в обороне Федерико Гатти или Даниэле Ругани. Возможно, Данило получит отдых, и Маттиа Де Шильо сыграет на позиции правого защитника, а Мойзе Кин будет действовать с Душаном Влаховичем в атаке.

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