Туринская Старушка
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«Гатти и Ругани должны играть, Бонуччи – это позор»: фанаты выбирают идеальный состав «Ювентуса»

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«Ювентус» проиграл «ПСЖ» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма «бьянконери» выглядели, говоря прямо, плохо, хотя во второй половине встречи сумели немного выправить свою игру. Тем не менее болельщики туринцев не впечатлились выступлением любимой команды, а некоторые игроки откровенно разочаровали фанатов.

ПСЖ - Ювентус, результат (счет) 2:1 (обзор матча), 6 сентября 2022

В преддверии матча «Ювентуса» и «Салернитана» фанаты высказались о том, какие футболисты должны играть в стартовом составе «бьянконери». 

Делимся комментариями болельщиков:

💭 «Гатти и Ругани должны быть в старте, потому что Бонуччи – это просто позор. Можно выпустить Паредеса. Маккенни должен играть, когда он забивает. Еще хотелось бы видеть Соуле вместо Куадрадо».

💭 «Мой идеальный состав: Перин, Де Шильо, Гатти, Ругани, Алекс Сандро Фаджоли, Локателли, Маккенни, Кин, Влахович и Костич».

💭 «Против «Салернитана» я бы хотел видеть такой вот состав: Перин, Куадрадо — Гатти — Ругани — Сандро, Маккенни — Локателли — Миретти, Соуле — Влахович — Костич».

💭 «На мой взгляд, Аллегри выпустит этот состав: Перин, Де Шильо, Гатти/Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Локателли, Миретти, Маккенни, Кин, Влахович и Костич».

А что думаете вы? Делитесь своими версиями идеального состава «Ювентуса»! 

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