Бремер раскрыл прозвище, которое придумал для него Погба

Новичок "Юве" Бремер рассказал о прозвище, которое ему дал Погба

«Прозвище? Да, оно у меня есть! Погба называет меня «генералом».

Также Бремер вспомнил свой разговор с Джорджо Кьеллини.

Еще два года назад я разговаривал с Кьеллини, когда был близок к тому, чтобы уйти из «Торино», но не в «Юве». Джорджо – мой кумир, он один из лучших итальянских защитников. Я поговорил с ним, он сказал, чтобы я не волновался. Я спросил, могу ли я взять футболку с номером 3, и он сказал мне, что нет проблем".

Ранее Бремер обратился к болельщикам «Торино»:

«Переход в «Ювентус» из «Торино»? В этом нет ничего плохого, я ведь хочу побеждать и расти дальше. Я спрашиваю фанатов «Торино»: если бы ваш сын стремился к чему-то большему, он бы отказался от этого трансфера?»