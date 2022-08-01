«Это наша основная цель». Локателли рассказал о планах «Юве» на предстоящий сезон

Мануэль Локателли рассказал о планах «Ювентуса» на предстоящий сезон.

Полузащитник должен снова стать ключевым игроком клуба, болельщики ожидают, что он проведет более результативный сезон, чем предыдущий.

Локателли удачно проявил себя во время предсезонки и все ждут, что и он, и его товарищи по команде удачно начнут выступления в Серии А.

В составе «Ювентуса» сильнейшие молодые футболисты, которые должны принести трофеи клубу.

Локателли станет частью этой истории, он признался, что цель команды – победа в Серии А.

«Теперь на мне будет больше ответственности на поле, но меня это не пугает, поэтому я здесь. Мы не будем прятаться, наша основная цель – выиграть чемпионат Италии, мы работаем над этим. Мы хорошо провели предсезонку, что очень важно», - цитирует футболиста Calciomercato.