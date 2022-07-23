📹«Ювентус» начинает предсезонку с победы: Ди Мария, Погба и Бремер дебютируют за Старую Синьору

«Ювентус» начал предсезонку в США с победы над мексиканской «Гвадалахарой» (2-0) на стадионе «Аллегиант» в Вегасе.

Как и ожидалось, новички команды Анхель Ди Мария и Поль Погба с первых минут вышли на поле, они отыграли первый тайм и были заменены в перерыве. В начале второго тайма на газоне появился Глейсон Бремер.

«Ювентус» забил быстрый гол, 10-й минуте это сделал 20-летний нападающий Марко Да Граса. Долгое время счет оставался неизменным и только в концовке встречи, на 80й минуте 20-летний полузащитник Маттиа Компаньон смог увеличить преимущество туринского клуба.

Следующим испытанием для команды Макса Аллегри станет матч с «Барселоной» в Далласе. Игра запланирована на 27 июля в 3.30 по московскому времени.