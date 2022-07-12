Массимо Паван отговаривает «Ювентус» от бессмысленного подписания защитника «ПСЖ»

Многочисленные слухи связывают «Ювентус» с центральным защитником «ПСЖ» Преснелем Кимпембе.

Считается, что француз может заменить Джорджо Кьеллини и, возможно, Маттейса де Лигта.

Свои ряды «ПСЖ» планирует пополнить защитником «Интера» - Миланом Шкриньяром, если трансфер состоится, то Кимпепбе будет продан.

Итальянский журналист Массимо Паван не видит смысла для «Ювентуса» в подписании Кимпембе. По его мнению, если Шкриньяр может заменить француза, то он точно не нужен «бьянконери».

«Кимпембе не убеждает, в конце концов, если «ПСЖ» готов продать его, чтобы заменить на Шкриньяра, то я не могу понять, зачем «Ювентусу» брать его вместо Де Лигта?», - сказал Паван TuttoJuve.