Встреча, которая определит будущее Де Лигта, назначена

Сегодня состоится встреча, которая определит будущее Маттейса Де Лигта. Эксперт по трансферному рынку Николо Шира сообщает, что уже сегодня пройдут переговоры между руководством «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии».

Мюнхенцы на данный момент обходят «Челси» в гонке за защитника, ведь сам голландец хочет перейти в стан немецкого Рекордмайстера. «Ювентус» просит за Де Лигта не меньше 90 миллионов, немцы готовы отдать за Маттейса примерно 65-70 миллионов.

Expected a meeting at the beginning of the week between #BayernMunich and #Juventus to try to reach an agreement for Matthijs #DeLigt, who has already personal terms for a contract until 2027 (€12M/year) with Bayern. #Juve ask €90M at least to sell the dutch player. #transfers https://t.co/SAaC943XYL