Душан Влахович отправился на Клубный чемпионат мира в США и завел профиль на сайте знакомств🫢в Турине его ждет девушка

Душан Влахович в составе «Ювентуса» отправился на Клубный чемпионат мира в США. Оказалось, что у футболиста в поездке не только спортивные интересы.

Влахович, который состоит в отношениях с моделью Ваней Богданович, был замечен в эксклюзивном приложении для знакомств со знаменитостями Raya.

В аккаунте указано местоположение звезды «Ювентуса» в Филадельфии, где он забил за «Юве» в матче группы G против «Видада».

С прошлого года ходили слухи по поводу отношений Душана и Вани, после того как серб ненадолго удалил из своего профиля в Инстаграме фотографию девушки. Однако позже Влахович вернул фотографии с Ваней, прекратив слухи.