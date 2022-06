Федерико Кьеза: «С тренером все в порядке, но футболисты в Италии не играют»

Федерико Кьеза на благотворительном мероприятии Save The Children в Турине говорил о восстановлении после травмы и радости от игры с Душаном Влахрвичем.

О восстановлении

«Я мечтаю вернуться как можно скорее, но есть график, который нужно уважать. Я думаю, что все мы делаем отличную работу. На поле меня окружают профессионалы, медицинский штаб клуба невероятен, они мне очень помогли – вместе мы все преодолели.

«Я уже начал бегать, менять направления. Думаю, что к сентябрю я буду готов».

О Влаховиче

«Мы уже работали в паре, мы отлично ладим на поле и за его пределами, Душан – мой друг, дружба только улучшает нашу связь на поле. Не могу дождаться, когда сыграю с ним, сделаю ему пару голевых передач, чтобы он забил еще парочку голов».

О «10» номере, освободившемся после Дибалы

«Конечно, «10» номер привлекателен для любого футболиста, тем более играть под ним в «Юве» - особенно невероятно, футболисты высочайшего уровня носили этот номер в нашем клубе».

О сезоне

«Это был хороший сезон, старт у нас был неудачный, но мы смогли дать бой. Матч с «Интером» стал переломным моментом. В следующем сезоне будет сложнее. «Милан» завоевал титул, «Интер» - Кубок Италии, нам нужно вернуть себе менталитет «Ювентуса», чтобы быть куда менее приятным соперником».

О сборной

«Манчили и его штаб лучше понимают ситуацию, чем я. Нам нужны перемены, новые игроки, новая система. С тренером все в порядке, но футболисты в Италии не играют».

«Проблема в том, что нет талантов? Или в недостатке тренировок? Нужно задавать себе эти вопросы и постараться изменить менталитет. Я думаю, Манчини справится с этим лучше, чем кто бы то ни было».