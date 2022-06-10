«Ювентус, безусловно, клуб его уровня»: трансферную цель клуба одобряют специалисты

Бывший тренер «Бока Хуниорс» Гилльермо Баррос Скелотто работал с объектом желания «Ювентуса» Науэлем Молиной.

«Бьянконери» хотят видеть защитника «Удинезе» в своей команде уже этим летом. Он также привлек внимание «Ателтико» и других европейских клубов.

«Бока Хуниорс» дважды отдавала Науэля Молину в аренду, пока он не стал игроком основы в своем новом клубе и в сборной Аргентины.

Tuttojuve связался с Скелотто, чтобы обсудить защитника, и вот что тренер сказал о своем бывшем подопечном и возможном трансфере в «Ювентус».

«Я не знаю, какие клубы интересуются им, но «Ювентус», однозначно, клуб уровня Науэля. Он может играть на позиции центрального защитника ближайшие 10 лет. На самом деле, он идеальный игрок для любого топ-клуба. Все зависит о того, что ищет «Ювентус».