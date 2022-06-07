«Это недостаточно хороший результат»: Де Лигт раскритиковал спортивный проект «Юве»

Ходят слухи о переходе Маттейса Де Лигта в «Челси» этим летом после того, как команду покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, своими последними комментариями футболист только подлил масла в огонь.

Де Лигт раскритиковал спортивный проект «Юве», отметив, что он недостаточно хорош.

«Пока переговоры между мной и «Ювентусом» не ведутся. Сейчас я сосредоточен на выступлениях на поле, когда придет время, я решу, продлить контракт или идти дальше», - сказал Де Лигт.

«Меня интересует спортивный проект. Завершать сезон на четвертом месте два года подряд – это недостаточно хороший результат. «Ювентус» тоже знает об этом. Так что, нужно предпринимать какие-то шаги. Я игрок «Ювентуса» и сосредоточен на этом».

Ранее сообщалось, что команда Томаса Тухеля пристально следит за ситуацией Де Лигта, чьи отступные составляют 120 млн евро, а контракт с «Ювентусом» истекает в 2024 году.