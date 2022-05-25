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Аллегри присматривается к победителю Серии А

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Оливье Жиру Оливье Жиру
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Макс Аллегри постарается укрепить свою команду во время летнего трансферного окна.

«Ювентуса» закончил сезон без трофеев, что стало разочаровывающим итогом возвращения Аллегри в клуб.

Однако «бьянконери» дадут ему еще один шанс, и он хочет максимально использовать его, завоевав трофеи.

Один из способов добиться этого — добавить новых игроков в состав.

Сейчас Аллегри определил одного нападающего, который будет полезен его команде. TuttoJuve сообщает, что Оливье Жиру из «Милана» теперь является целью Аллегри.

Французу в сентябре исполнится 36 лет, но он продолжает вносить весомый вклад в игру «Милана».

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