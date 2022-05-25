Аллегри присматривается к победителю Серии А

Макс Аллегри постарается укрепить свою команду во время летнего трансферного окна.
«Ювентуса» закончил сезон без трофеев, что стало разочаровывающим итогом возвращения Аллегри в клуб.
Однако «бьянконери» дадут ему еще один шанс, и он хочет максимально использовать его, завоевав трофеи.
Один из способов добиться этого — добавить новых игроков в состав.
Сейчас Аллегри определил одного нападающего, который будет полезен его команде. TuttoJuve сообщает, что Оливье Жиру из «Милана» теперь является целью Аллегри.
Французу в сентябре исполнится 36 лет, но он продолжает вносить весомый вклад в игру «Милана».
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