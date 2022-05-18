«Ювентус» пытается избавиться от двух игроков

У «Ювентуса» на данный момент много незадействованных игроков, от которых нужно избавиться летом. Согласно Gazzetta Dello Sport, речь прежде всего идет о двух футболистах: Артур Мело и Аарон Рэмси становятся проблемой для команды Макса Аллегри.

Оба полузащитника не смогли проявить себя в клубе, но у «Ювентуса» не получается их продать.

Рэмси был отправлен в аренду в «Рейнджерс», но шотландский клуб вернет его обратно в конце этого сезона из-за его плохой формы и травм.

Артур был близок к тому, чтобы присоединиться к «Арсеналу» в январе, но этот переход не удался, и «канониры» не возобновили свой интерес.