Приоритет «Ювентуса» - продление контракта Де Лигта

Согласно Tuttosport, приоритетом для «Ювентуса» следующим летом будет продление контракта Маттейса Де Лигта, который истекает в июне 2024 года.

Первая причина связана с пунктом о выкупе в размере 120 миллионов евро, который вступит в силу следующим летом, и бьянконери не хотят рисковать тем, что кто-то его выполнит.

Во-вторых, «Юве» не хотят тянуть и ждать, что стоимость Де Лигта может упасть в связи с приближающимся сроком окончания действия его контракта.

Будет непросто договориться, учитывая, что Де Лигт зарабатывает более 10 миллионов евро за сезон, и маловероятно, что голландский центральный защитник согласится на сокращение зарплаты.