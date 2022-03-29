Леонардо Бонуччи: «Переход в «Аталанту» - правильное решение для Демирала»

В преддверии матча между сборными Италии и Турции, защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи похвалил экс-товарища по команде Мериха Демирала, который в настоящее время выступает за "Аталанту"."Мерих прекрасный человек и отличный профессионал. Ему нужно играть, чтобы становиться лучше, и он поступил правильно, перейдя в "Аталанту", - рассказывает Бонуччи. - Мы всё еще не оправились от шока от последнего поражения, нам очень жаль, мы не ожидали такого результата. Летом мы испытали огромную радость, а этот результат нас огорчил".

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