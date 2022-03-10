«Ювентусу» предстоит выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за звезду «Кальяри»

В январе «Ювентусe» удалось подписать контракт с Душаном Влаховичем, а также Денисом Закарией и Федерико Гатти, который остается в аренде во «Фрозиноне».

Однако Федерико Керубини мог подписать еще один контракт, чтобы укрепить полузащиту. Речь о Нахитане Нандесе, который был особенно близок к переходу в туринскую команду в последние дни января.

Считается, что уругваец покинет «Кальяри» в конце сезона, но куда отправится – пока неясно.

Согласно Calciomercato, «бьянконери» столкнутся с жесткой конкуренцией, если возобновят интерес к полузащитнику.

По сообщениям источников, «Интер» снова в деле. Чемпион Италии давно следит за игроком. Также упоминаются и другие клубы, а именно «Наполи», «Вест Хэм Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» из АПЛ.

«Кальяри» может значительно снизить первоначальную запрашиваемую цену (35 миллионов евро), особенно если они вылетят из Серии А в конце сезона.

В последние годы Нандес в основном играл на правом фланге, но он также может играть в центре поля.