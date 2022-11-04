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«Родина Медиа» и «На Спорте» в полуфинале Медиалиги дотянули до буллиталити и выдали красивую серию

Дмитрий Тарасов Дмитрий Тарасов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Родина Медиа Родина Медиа
На Спорте На Спорте
Медиафутбол Медиафутбол

Первый полуфинал второго сезона Winline Медиалиги подарил нам встречу «Родины Медиа» и «На Спорте». Игра была не самой яркой, скорее нервной – с потасовками и конфликтами.

Все компенсировали буллиталити (это комбо серии пенальти и буллитов). Прямой эфир к серии собрал огромное количество зрителей – подтянулось более 50 000 зрителей.

Посмотрите, как это было красиво! Мы собрали лучшие моменты в один коротенький видос.

Точнее в перестрелке оказались футболисты «Родины Медиа» – победа 7:6 и путевка в финал. Соперником команды Дмитрия Тарасова (сам он игру, скоре всего, пропустит) и Текилы станет победитель пары 2Drots – «Деньги».

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