«Родина Медиа» и «На Спорте» в полуфинале Медиалиги дотянули до буллиталити и выдали красивую серию

Первый полуфинал второго сезона Winline Медиалиги подарил нам встречу «Родины Медиа» и «На Спорте». Игра была не самой яркой, скорее нервной – с потасовками и конфликтами.

Все компенсировали буллиталити (это комбо серии пенальти и буллитов). Прямой эфир к серии собрал огромное количество зрителей – подтянулось более 50 000 зрителей.

Посмотрите, как это было красиво! Мы собрали лучшие моменты в один коротенький видос.

Точнее в перестрелке оказались футболисты «Родины Медиа» – победа 7:6 и путевка в финал. Соперником команды Дмитрия Тарасова (сам он игру, скоре всего, пропустит) и Текилы станет победитель пары 2Drots – «Деньги».