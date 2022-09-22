«Есть кэш – есть сделка». Soda Luv все подтвердил – кажется, звезды в составе GOATS все же будут

Кажется, GOATS рэпера GOODY собрали тот самый звездный состав. В соцсетях команды появилось фото, на котором Mayot, Soda Luv, Seemee, Pinq и GOODY позируют оранжевой форме «Козлов».

Все это был байт? Или GOODY просто искал деньги на звезд? Ответ дал Soda Luv в своих соцсетях:

«Братва, я никогда не обманывал свою аудиторию, никогда не устраивал никаких фэйковых инфоповодов и вбросов, потому что это тупо, и я ценю свою репутацию и стараюсь делать правильные выборы и решения принимать.

Как я и говорил, что для того, чтобы использовать мое имя в коммерческих целях, нужно заплатить мне деньги, которые в принципе GOODY смог найти, плюсом компенсировав свой ##### [прокол]. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я приеду поддержать своих пацанов Леху Seemee, Майотика, Пинка. Увидимся».

Первый матч в Winline Медиалиге GOATS сыграют 23 сентября в 19:00 против «Наших парней».

Кстати, у Soda Luv 23 сентября в 19:00 запланирован прямой эфир на Studio 21, значит на первом матче его все же не будет.

Главный вопрос в том, будет ли Джарахов?