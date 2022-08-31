Простите, мы подробно разобрали стандарты «2Drots». Это их главное оружие, они и правда хороши

2Drots вылетел из Кубка России, проиграв в 1/128 финала ивановскому «Текстильщику», но только в серии пенальти (3:5). В основное время (1:1) «дроты» смотрелись очень достойно и даже забили первыми.

В первом тайме судья назначил штрафной удар на правом фланге. Главный тренер 2D Кузнецов подсказал Борису Фартуне: «Дай сильно на дальнюю». Игрок сделал ровно так, как сказал тренер. Мяч почти вылетел за поле, но Степанов сделал скидку, а Сальников забил.

Разберем эпизод подробнее.

«Текстильщик» играл в линию, «2Drots» поставил одного на ближнюю штангу, остальные группируются на дальней.

Дальше они открывались в одну точку подачи, но грамотно расположились, так как за спиной Скляра был игрок (возможно, помогло бы, если б подача получилась уходящей – 1:35), плюс присутствовал замыкающий.

Последние двое и доиграли эпизод. Отдельно хорош Скляр: оторвался от одного опекуна, пришел за спину к другому и практически замкнул подачу. Характерно, что изначально они количественно проигрывали, но на добивании было 3-в-3, если не считать вратаря (сразу 5 игроков соперника остались за спинами)

Стандарт на 29-й минуте – тоже интересный. Первая фаза – шесть игроков «Текстильщика» разобрали троих из «2Drots» (4-в-2 и 3-в-1).

Качественная подача и хорошее открывание вскрыли оборону: Гудаев легко ускользнул от двоих, а вынос на Кутузова лишь добавил проблем.

Далее дротсы дважды выиграли подбор – оба раза «Текстильщик» численно проигрывал гостям.

Следующая подача – практически копия предыдущей (в этот раз Гудаев уже добрался до мяча).

2Drots постоянно забивают со стандартов. Капитан Эдамс Скляр очень хорошо отклеивается от опекуна и отлично играет головой

В матче Кубка против «Чертаново» 2Drots также забили после розыгрыша стандарта. Алекс Стиль отлично подал на линию вратарской, а Эдамс вколотил мяч в ворота.

Четверо игроков «Чертаново» обороняли зону на углу штрафной + один остался на дальней. Другая тройка персонально разобрала набегающих «2Drots».

Хорошая подача на Скляра плюс на эпизод повлияли Степанов и Кутузов – их движение создало блок для вратаря.

Как итог – коллективное препятствие от игроков «2Drots» мешало вратарю (плюс в эпизод втянуты защитники «Чертаново»), позволившее Скляру идеально вбежать на линию вратарской.

В финале Медиалиги против «Амкала» 2Drots тоже забивали после углового. Система «Амкала» напоминала «Чертаново» – они количественно превосходили соперников на углу вратарской и разобрали набегающих.

Двойка дротсов была на ближней штанге, а единоборство Кутузова – своеобразный блок для кипера.

Да, нападающий тоже хотел ударить, но вратарь опоздал с выходом и не добрался бы до эпизода в том числе и благодаря Кутузову.

Кузнецов уделяет особое внимание стандартам. За день до финала Медиалиги устроил две предыгровые тренировки (одна по стандартам)

Работа над стандартами очень важна для главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова. Об этом можно судить хотя бы по следующему факту. За день до финала Медиалиги команды проводили открытую предыгровую тренировку на «ВТБ Арене». Тренер был в бешенстве: «Как я буду отрабатывать стандарты перед глазами соперника?» Выход нашли быстро. После тренировки поехали на закрытое поле и провели еще одну. Сработало.

Фото: vk.com/russiancup/a>