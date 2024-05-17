«Зенит» приготовил праздник за два тура до финиша, но… 10 лет назад за титул РПЛ тоже бились трое

ЦСКА выдал 10 побед на финише.

Нынешняя чемпионская гонка РПЛ – самая непредсказуемая за десять лет. Со времен погони ЦСКА за «Локомотивом» и «Зенитом» весной 2014-го.

Интрига держалась до последнего тура.

ЦСКА Слуцкого страдал и в ЛЧ, и в РПЛ, в «Зените» Спаллетти зарубался с Широковым, а «Локомотив» перезагружал Кучук

Для начала – о каждой команде отдельно.

🔴🔵 ЦСКА Леонида Слуцкого заходил в сезон-2013/14 действующим чемпионом и обладателем Кубка России – солидный набор, чтобы рассчитывать на очередной титул. В начале чемпионата многое получалось: из восьми стартовых матчей ЦСКА выиграл шесть – правда, все с минимальным отрывом.

Но в сентябре победная форма исчезла: ЦСКА впервые за 10 лет проиграл в трех матчах подряд, в том числе и «Зениту» (0:2), который шел в лидерах. Главный тренер петербуржцев Лучано Спаллетти тогда кокетничал: «Мы добились серьезного результата, но сыграли плохо. С учетом того места, которое «Зенит» занимает в таблице, мы должны были лучше контролировать мяч и ход встречи».

После 13 туров ЦСКА отставал от лидирующего «Зенита» аж на 11 очков – шансы на чемпионство стремительно падали. А в декабре москвичи не смогли выиграть у «Ростова» (0:0) и «Краснодара» (0:1) и упали на пятое место.

ЦСКА мучился из-за неожиданного отъезда Вагнера Лава в Китай и особенно травм. В первой части сезона выпадали Сейду Думбия, Алан Дзагоев, Расмус Эльм, Марио Фернандес, Александр Цауня.

Плюс дополнительная нагрузка в ЛЧ – причем ЦСКА попал в группу к «Баварии», действующему обладателю кубка, и «Ман Сити», второму клубу Англии после «МЮ». Команда Леонида Слуцкого не справилась – пришла в группе последней и вылетела, пропустив вперед даже «Викторию» из Пльзени (3:2, 1:2).

К марту 2014-го позитива прибавилось: наконец-то выздоровел Думбия и за полтора месяца отдал больше ассистов, чем Кейсуке Хонда за весь прошлый сезон, еще и забил девять мячей. Да и ЛЧ больше не отвлекала.

При этом весну начали тускло: ЦСКА рассыпался во втором тайме с «Динамо». Блеск Думбии нивелировал вечный Юрий Жирков, который завелся против бывшего клуба – оформил второй дубль в карьере, спустя 3527 дней. Надежные 2:0 превратились в ярчайшие 2:4.

За 10 матчей до финиша ЦСКА рухнул на пятое место, до лидирующего «Локомотива» было аж девять очков. При этом Слуцкому создали все условия, чтобы вернуться в чемпионскую гонку: зимой Евгений Гинер убрал из клуба всех, с кем тренер не ладил – спортивного директора Антона Евменова и второго тренера Сергея Шустикова. Вместо Евменова пригласили друга Слуцкого Олега Яровинского, с которым он сейчас работает в Шанхае. Вторым тренером стал Сергей Овчинников.

⚪️🔵 «Зенит» хоть и долго лидировал, но Лучано Спаллетти все же уволили после первого матча весны. «Я прекрасно понимаю, что если нет игры, если команда не демонстрирует того футбола, которого от нее ожидают, возникают вопросы к тренеру. И это справедливо», – с сожалением произнес итальянец, когда «Зенит» сыграл вничью с «Томью» (0:0).

Атмосфера в команде портилась. Зимой Спаллетти на тренировке зарубился с Романом Широковым. В итоге оба покинули Петербург: Широков ушел в «Краснодар», а Спаллетти – в двухлетний отпуск.

Широков четко помнит переломный момент – конец октября, когда «Зенит» вылетел из Кубка. В РПЛ шли с +5 от «Локомотива» и «Спартака», но признаки кризиса чувствовались:

«Перед выездом на Кубок в Тюмень Спаллетти сказал мне, Халку и Данни, что мы можем не лететь. А я хотел – ни разу не был в Тюмени. Я поехал – прекрасно помню, как на обеде вместе с Аршавиным и Быстровым обсуждали отрыв в РПЛ. Мы подсчитали, что на перерыв уйдем с 50 очками, то есть уже повесили на себя золотые медали, все очень красиво. В Кубке, естественно, мы тоже видели себя уже где-то в полуфинале. С таким настроением мы заслуженно легли «Тюмени» из Второй лиги (0:2)».

Дальше «Зенит» угас: четыре ничьих, три поражения, до перерыва обыграли только «Урал». Перед зимней паузой первое место сохранилось, но «Локомотив» уступал лишь по дополнительным показателям.

Вместо Спаллетти в «Зенит» пришел Андре Виллаш-Боаш – и выдал лучший старт в РПЛ среди тренеров-дебютантов: шесть побед подряд. Португальский тренер неплохо знал Данни, Витцеля, Нету, Халк у него провел лучший сезон в карьере (35 голов и 27 ассистов за «Порту»-2010/11).

Легенду «Зенита» Вячеслава Малафеева вытеснил из основы найденный в Греции Юрий Лодыгин, который быстро поднялся из греческой молодежки в дублеры Акинфеева в сборной России. В основе обжился Олег Шатов, вместо опытного Анюкова вырос Смольников, сильно прибавивший в надежности.

Но главные козыри «Зенита» были в атаке – к Халку и Данни присоединился Саломон Рондон из «Рубина». 63 мяча за сезон – с отрывом лучшая атака в РПЛ-2013/14. Только один Рондон весной положил аж 13 голов.

🔴🟢 «Локомотив» летом взбодрил Леонид Кучук, который сменил Славена Билича. С трансферами тоже порядок – на развалинах старого «Анжи» взяли Буссуфа за 15 млн евро и Диарра за 12. Они сразу добавили качества и в обороне, и в атаке, но после зимней паузы стали выпадать из-за травм.

Кучук управлял командой в ручном режиме – жестами расставлял игроков прямо по ходу матчей. Так наладилась игра в обороне – с Яном Дюрицей и Ведраном Чорлукой в центре. Виталий Денисов и Роман Шишкин подключались по флангам.

«Локо» за весь сезон пропустил 23 гола – лучший результат сезона, опередили даже золотой ЦСКА (26 пропущенных). Оборона «Локомотива» была еще крепче в далеком 2005 году – получили всего 18 голов в 30 турах.

Не последнюю роль сыграл и вратарь Илья Абаев. Гильерме летом 2013-го порвал кресты, хорошую и при этом недорогую замену нашли в нижегородской «Волге». Абаев быстро освоился и провел 12 сухих матчей. Больше было только у Акинфеева – 13. Вратарь часто выручал, но были и ошибки в весенней части.

При Кучуке «Локомотив» научился дожимать – взяли 18 очков в матчах, где балансировали на грани ничьей или вообще поражения. Так убрали «Волгу», «Терек» (дважды), «Краснодар» (дважды) и «Рубин».

Все решали в последнем туре – чемпионским матчем ЦСКА с «Локомотивом»

Десять лет назад после 27-го тура тоже лидировал «Зенит» (59 очков), «Локомотив» шел вторым (58), а ЦСКА отставал (55), хотя и набрал суперход. Для сравнения: сейчас петербуржцы набрали только 51 очко – и после 27-го все равно лидировали, до ярчайшей победы «Динамо» в Калининграде. Вот настолько часто оступаются лидеры.

«Локо» в 28-м туре сыграл вничью с «Зенитом», отставание в одно очко сохранилось.

Матч следующего тура против «Динамо» «Зенит» видел чемпионским (требовались победа и потом осечки от конкурентов) – что может быть лучше триумфа на глазах принципиального соперника. Болельщикам разрешили выбежать на поле в случае оформления титула.

Петербуржцы к концу матча горели 2:4 – быстро вышли вперед усилиями Данни, но дальше рассыпались: динамовцы наколотили четыре с 35-й минуты по 71-ю. Позитивные эмоции фанатов трансформировались в негативные – пользуясь смягченными мерами безопасности, они выбежали на поле и без титула. Один из них ударил по лицу защитника «Динамо» Владимира Граната, оказавшегося на пути. Итог – технарь 0:3, который не особо повлиял на расклад.

Так чемпионская гонка оказалась в руках «Локомотива» – нужно было выиграть два матча. Но москвичи в тот же день проиграли «Ростову» – 0:2. Экс-президент клуба Ольга Смородская винит тренера:

«Локомотив» мог занять первое место, и в том, что этого не произошло, есть его [Кучука] вина. От начала и до конца. Команде нельзя было смотреть матч «Зенит» – «Динамо», а все сидели в отеле в Ростове и смотрели. Это грубейшая психологическая ошибка. Нужно было вместо этого собрать команду и с ней поговорить. Нужно было выходить против «Ростова» с таким настроем, чтобы под ногами горела земля. Они же посчитали, что у них прямая столбовая дорога к чемпионству. Я тот матч с «Ростовом» не забуду никогда».

Так в лидеры вырвался ЦСКА – после обидного поражения от «Динамо» команда Леонида Слуцкого выиграла десять матчей подряд. «Чем хорош спорт – такие сценарии тут разворачиваются. Ни одному писателю, поэту, драматургу, даже фантасту такое не придумать», – признался Леонид Слуцкий.

Титул разыгрывали в двух матчах последнего тура: ЦСКА (61 очко) – «Локомотив» (59) и «Кубань» – «Зенит» (60). Победы для чемпионства хватало лишь команде Леонида Слуцкого. В пяти из девяти возможных раскладов золото брал ЦСКА.

«Зенит» без проблем разорвал «Кубань» (4:1). Витсель, Рондон, Шатов, Халк – отметились все звезды Санкт-Петербурга. ЦСКА параллельно встречался с «Локомотивом», с учетом поражения «Кубани» (горели 0:2 к перерыву) ничья не устраивала никого.

Ключевой момент гонки – 46-я минута. Зоран Тошич оторвался от Тараса Михалика и пробил из-за штрафной точно под штангу. Рядом бежал лучший бомбардир РПЛ Сейду Думбия (18 мячей за сезон), но серб решил сам. «Думбия? Там еще был Думбия? Я, если честно, его не видел. Видел только мяч и ворота», – отметил Тошич после игры.

А ведь «Локомотив» мог сделать чемпионом «Зенит»: на 85-й минуте Н’Дойе принял мяч в штрафной после подачи слева и в борьбе с Игнашевичем чуть не протолкнул его в сетку – золото ЦСКА спасла штанга.

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что чемпионскую задачу поставил только к предпоследнему туру. «Ребята здорово сыграли. А самое главное, что мы играем по чисто спортивному принципу и никто не может нас упрекнуть в каких-то подводных камнях, что пытались инкриминировать, например, после 2006 года», – высказался Гинер после чемпионского матча.

Перебьет ли нынешний сюжет гонки 2014-й?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Игорь Руссак