Первый сезон ЛЧ. «Марсель» – чемпион, Ромарио – лучший бомбардир, ЦСКА убрал «Барсу» и играл в Германии

Распад СССР повлиял на формат.

Дебютный сезон Лиги чемпионов стартовал 32 года назад. Вот как начинался турнир, который изменил футбол.

Из-за распада Советского Союза и Югославии изменили формат!

Участвовали только европейские чемпионы. До групп еще нужно было добраться, преодолев два раунда плей-офф: команды делились на 16 пар, а потом – на восемь. Дальше участники образовывали две группы по четыре клуба, победители играли в финале ЛЧ.

В сезоне-1992/93 требовался еще предварительный раунд – из-за распада Советского Союза и Югославии. Пришлось добавить клубы из Прибалтики (эстонская «Норма», латвийский «Сконто», литовский «Жальгирис»), «Таврию» из Украины, Россию представлял чемпион СССР-1991 – ЦСКА. Беларусь тогда еще не успела войти в УЕФА.

Из распадающейся Югославии допустили только «Олимпию» (Любляна, Словения), страна три года жила под баном – УЕФА и ФИФА поддержали санкции в связи с боевыми действиями на территории Боснии и Герцеговины.

Еще из примечательного: в еврокубках дебютировали Фареры («КИ Клаксвик») и Израиль («Маккаби» Тель-Авив).

В итоге набралось 36 чемпионов со всей Европы.

Впервые сыграл гимн ЛЧ и показали логотип со звездами

Полюбившуюся всем мелодию в 1992-м по заказу УЕФА написал британский композитор Тони Бриттен. Использовал аранжировку произведения Генделя «Садок-Священник», созданного в 1727 году по случаю коронации английского короля Георга II. Гендель – известный немецкий и английский композитор эпохи барокко. Петр Чайковский отмечал в нем умение работать с голосами и извлекать из хора такие эффекты, каких никто больше не достигал.

Гимн был основой ребрендинга Кубка чемпионов. Европейский футбол в 1980-е страдал от хулиганов и трагедий, поэтому УЕФА хотел возвысить новый турнир. Для этого выбрали классическую музыку, хотя футбол всегда ассоциировался скорее с рок-н-роллом.

«УЕФА настаивал, чтобы Лига чемпионов своими имиджем и музыкой воссоздала футбол как игру, которой наслаждались бы все, и сформировала образ качества и безупречности. Думаю, мы преуспели в этом», – уверен Бриттен.

Тогда же нарисовали фирменный логотип. УЕФА рассматривал 50 вариантов, в итоге победил Фил Клементс – основатель престижного агентства Design Bridge, которое разработало логотипы для Guinness, Hellmann’s и Durex.

А координировало все агентство TEAM Marketing, которому доверилось УЕФА.

«Я пошел в Design Bridge, они попросили своих дизайнеров сделать наброски – и одному парню пришла в голову идея придать звездам форму шара. Звезды как лучшие игроки, мяч, представляющий спорт, – гениальный ход, – рассказывал один из менеджеров компании Крэйг Томпсон для The Athletic. – Когда все увидели это впервые, мы сказали: «Вот оно!» Я всю жизнь занимаюсь брендингом и никогда не видел, чтобы все соглашались на что-то с первого раза».

Такую классную идею придумал именно Клементс: «Ко мне пришла идея звездного шара. Я думал о флаге ЕС и о чем-то простом, но привлекательном, что выделялось бы на футбольном мяче. Это заняло 10 минут. Я отнес его нашим художникам по логотипам, но они особо ничего не поменяли».

Логотип задумывался как система с восемью командами, которые сыграют друг с другом».

ЦСКА тогда добрался до группы – одна из звезд на логотипе его.

ЦСКА сотворил великий камбэк на «Камп Ноу». А домашние матчи играл в Германии

Чемпион Испании и действующий обладатель Кубка чемпионов «Барселона» в квалификации запихала лишь один гол норвежскому «Викингу» за 180 минут (да и тот – в конце домашней игры). А потом каталонцы влетели нашему ЦСКА – хотя даже после 1:1 в «Лужниках» россияне не верили, что пройдут «Барсу» Йохана Кройффа.

Перед ответным матчем президент ЦСКА Виктор Мурашко пообещал игрокам за победу по двадцать пять тысяч немецких марок.

«Может, долларов?» – предложил кто-то из игроков. – «Ладно», – махнул рукой Мурашко. Ребята засмеялись: «Да хоть сто тысяч. Все равно мы их не обыграем». С таким настроением и отправились в Барселону», – вспоминал один из тренеров того ЦСКА Анатолий Коробочка.

В итоге сотворили сенсацию. К 31-й минуте «Барса» вела 2:0 на «Камп Ноу» – но вылетающий ЦСКА спасся благодаря голам Евгения Бушманова, Дениса Машкарина и Дмитрия Карсакова.

Игроки ЦСКА ярко отметили выход в группу. «Я всю ночь ребят возил по клубам, по барам, – Дмитрий Кузнецов тогда только перешел из ЦСКА в «Эспаньол». – Утром я не смог на тренировку пойти. Не спал, вообще не спал. Мне пришлось врать, что я заболел. Пришлось доктора принять дома у себя. Когда он увидел, что у меня за столом сидят шесть человек и пиво пьют… Я‑то был трезвый, но они были навеселе».

В группе ЦСКА уже не впечатлял: отобрал очки только у «Марселя» (1:1) и «Рейнджерс» (0:0), остальные четыре матча проиграл и финишировал последним. Возможно, повлияло, что домашние игры проводил в Бохуме и Берлине. Российские стадионы не подходили для премьерного сезона ЛЧ.

«Нам пришлось принять очень сложное решение, – вспоминал в колонке для «Ведомостей» Крэйг Томпсон. – Дело не в том, что стадион ЦСКА плохо выглядел, просто мы с УЕФА сразу установили высокие стандарты по разным параметрам до деталей – таких, как уровень света, состояние подтрибунных помещений для гостей.

Мы перенесли матчи в Германию, потому что немецкой команды в турнире уже не было, а у нас оставались определенные обязательства перед местными партнерами. Сейчас сложно сказать, насколько справедливо это было по отношению к ЦСКА, но уже тогда УЕФА хотел показать всем клубам: либо вы соответствуете, улучшаете стадион и инфраструктуру вокруг, либо не играете дома».

Из тех приключений ЦСКА запомнился еще болезненный разгром от «Марселя (0:6) – крупнейшее поражение для российских клубов, пока «Спартак» в 2017-м не влетел 0:7 в Ливерпуле. «Я сразу понял, что что-то не то с ребятами, – говорил «Советскому спорту» главный тренер той команды Геннадий Костылев. – Когда ехали на матч – половина футболистов заснули в автобусе. А на поле вся команда выглядела какой-то вялой. Вспоминаю, что после этого говорили, что, мол, провезли нашу команду мордой по асфальту… Но надо было понимать, что наши молодые ребята подверглись какому-то непонятному воздействию».

А экс-защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели в 2006-м признался в интервью L’Equipe Magazine: «Что вытворили наши боссы с московским ЦСКА: в бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским. Нет, в таком состоянии ЦСКА не мог сыграть в свою силу».

В 2019-м помощник главного тренера ЦСКА Александр Кузнецов добавил деталей: «В нашу маленькую гостиницу привозили еду, куда могли добавить что угодно. Подозрительно и то, что после игры не было допинг-контроля».

История не получила скандального продолжения, так и оставшись просто воспоминанием участников тех событий.

Этот «Марсель» в итоге и победил. Не помешал даже потрясающий «Милан» в финале

«Марсель» преобразился с новым президенте Бернаром Тапи: в начале 80-х клуб скатывался в Лигу 2, а в конце уже доминировал во французском футболе (четыре золота кряду) и мечтал о Кубке чемпионов.

В 1991-м почти удалось: в 1/4 убрал «Милан», но в финале не справился с белградской «Црвеной Звездой». В итоге планы амбициозного президента все же осуществились, помог опытный тренер Раймон Гуталс (хотя часть сезона-1992/93 он был одним из руководителей клуба).

Французы для начала размялись на «Гленторане» из Северной Ирландии (8:0 по сумме двух игр), обыграли бухарестское «Динамо» и заняли первое место в группе с ЦСКА, «Рейнджерс» и «Брюгге». Хотя интрига в группе жила до последнего: перед шестым туром по семь очков набрали «Марсель» и «Рейнджерс», пять было у «Брюгге». Шотландцы дома так и не вскрыли ЦСКА (0:0), а французы с трудом выиграли 1:0 в Бельгии. В финал вышел «Марсель» – благодаря разыгравшимся в атаке Руди Феллеру и Алену Бокшичу.

«Милан» с новичком из «Марселя» Жан-Пьер Папеном свободно прошел отбор – минус «Олимпия» (7:0) и «Слован» (5:0). Итальянцы даже не пропустили – и в группе тоже взяли шесть побед из шести: над «Гетеборгом», «Порту» и ПСВ. Команда Фабио Капелло добралась до мюнхенского финала со стопроцентным результатом в 10 матчах.

В финале «Милан» выглядел фаворитом и давил почти весь первый тайм. А забил «Марсель» – подачу с углового замкнул Базиль Боли. Во втором тайме итальянцы сбились на навесы, но юный Фабьен Бартез играл без ошибок. Больше голов не было, «Марсель» первым (и пока единственным) из французских клубов стал лучшим в Европе.

На пике успеха «Марсель» угодил в громкий скандал. Выяснилось, что за несколько дней до финала ЛЧ клуб договорился, что «Валансьен» сдаст матч Лиги 1. По итогам расследования «Марсель» лишили французского чемпионства и отстранили от Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, в следующей Лиге чемпионов-1993/94 от Франции участвовал «Монако».

А «Милан» выиграл трофей через год. В финале разнесли «Барселону» 4:0.

Что еще: технарь «Штутгарта» из-за лишнего легионера, Ромарио из ПСВ – лучший снайпер

Еще несколько интересных сюжетов.

● Немецкий «Штутгарт» пролетел мимо группы из-за нарушения регламента. В первом же раунде его ждал «Лидс» с Эриком Кантона. Немцы выиграли дома 3:0, в гостях горели 1:4 – а тренер Кристоф Даум зачем-то выпустил лишнего легионера (четвертого, хотя разрешалось трое). Итог – технарь (0:3) и дополнительный матч на нейтральном поле в Барселоне, который остался за «Лидсом» (2:1).

● Самый комичный гол турнира забили в матче «Рейнджерс» – «Брюгге»: Скотт Нисбет навешивал в штрафную, мяч ударился о землю и перелетел через вратаря . Нисбет в том же году завершил карьеру в 25 лет из-за серьезной травмы таза.

● Вторым в группе с «Миланом» пришел шведский «Гетеборг», пусть и с отрицательной разницей – повлияли 0:4 в Италии – но зато с тремя победами. Шесть из семи голов влетели в ворота ПСВ – 3:1 и 3:0. Через год с небольшим «Гетеборг» прекрасно выступил в первой ЛЧ с расширенным форматом (четыре группы по четыре команды), выиграв группу с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинале лишь из-за правила гостевого гола уступив «Баварии». В Лиге чемпионов-1992/93 сверкал экс-форвард «Баварии» Йонни Экстрем: 5 голов в 10 матчах.

● Хуже всех в том групповом этапе выступил ПСВ (одно очко), зато в составе голландцев сверкал Ромарио, который стал лучшим бомбардиром турнира. Четыре забил в квалификации, три – в группе. Пятый сезон бразильца в ПСВ вышел шикарным, дальше Ромарио выбрал «Барсу», через год дошел до финала ЛЧ и взял чемпионат мира.

Мегапревью ЛЧ на 36 команд. Важное о каждой

Фото: Gettyimages.ru /Christian Liewig/TempSport/Corbis, Neal Simpson/EMPICS, Phil O’Brien/EMPICS, Paul Marriott/EMPICS; firo Sportphoto/augenklick/firo Sportphoto, imago sportfotodienstn/Global Look Press