💙 Насколько близки «Зенит» и «Оренбург»?

Тесные связи.

«Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли», – реплика Вадима Евсеева из 2019-го. Тогда его «Уфа» уступила «Оренбургу» 1:2, а чуть раньше выиграла у «Зенита» – и Евсеев после судейских ошибок сразу подумал о двух «Газпромах».

Тень «Зенита» над «Оренбургом» видят давно, а особенно она проявляется перед очными матчами.

«Мы даже не дочернее, а внучатое общество большого «Газпрома». Кто именно спонсирует «Оренбург» и «Зенит»

Для начала разберемся в сортах «Газпрома». Все юридические детали подробно описал Игорь Сергеев. Мы кратко перескажем главные пункты.

● В 2016-м главным акционером «Зенита» стал «Газпромбанк» (больше 50% акций) – вероятно, такой же пакет и сейчас. «Газпромбанк» – под значительным влиянием «Газпрома», генерального спонсора клуба.

Отсюда и высшее руководство «Зенита»: председатель совета директоров Елена Илюхина – заместитель генерального директора «Газпром нефти» по правовым и корпоративным вопросам, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – член совета директоров «Газпром нефти», президент Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома» и председатель совета директоров «Газпромбанка».

● Один из учредителей и генеральный спонсор «Оренбурга» – «Газпром Добыча Оренбург». Это предприятие на 98,8% принадлежит «Газпром переработке», которая в свою очередь на 100% в собственности «Газпрома».

Прошлый президент «Оренбурга» Владимир Кияев объяснял связь так: «Да, и там и там присутствует слово «Газпром». Наше общество – «Газпром добыча Оренбург» – на 99% принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», поэтому мы даже не дочернее, а внучатое общество большого «Газпрома». И те средства, которые мы направляем на поддержку «Оренбурга», – это наша прибыль».

● Вывод такой: компания, «значительно влияющая» на акционера «Зенита», контролирует (но уже косвенно) одного из учредителей «Оренбурга».

Как эта связь проявляется в футболе? И проявляется ли вообще?

Этим летом «Зенит» отдал «Оренбургу» Адамова и Михайлова. Еще из Петербурга Капленко и Хотулев

Сейчас у «Оренбурга» четверо игроков с зенитовским прошлым: Кирилл Капленко (летом 2022-го купили за 200 тысяч евро, до этого был в аренде с зимы 2020-го), Данила Хотулев (был а аренде с зимы 2022-го, через год выкупили за 435 тысяч), в летнее окно-2023 в аренду пришли Арсен Адамов и Ярослав Михайлов.

Уход Михайлова из «Пари НН» выглядел странновато: по информации Ивана Карпова, у «Зенита» была опция выкупа за 72 млн рублей. Петербуржцы дождались, пока Ярослав подпишет новый контракт с «Пари НН», и в сентябре заплатили уже 85 млн – на 13 больше, чем по изначальным условиям.

После чего Михайлов сразу отправился в «Оренбург», теперь с опцией выкупа за 150 млн рублей. «Мог отказаться, – говорит Ярослав. – Но решил для себя, что в «Оренбурге» для меня больше перспектив, более интересное развитие для меня как личности и футболиста. Поэтому выбрал этот клуб».

После прихода Сергея Юрана в «Пари НН» Михайлов постепенно терял место в старте. На финише прошлого сезона – выходил со скамейки. В этом сезоне четыре матча – на замену, один – весь просидел.

В центре «Оренбурга» сейчас Башич, Вера, Капленко. Были проблемы, поэтому последние два тура в опорке выходил центральный защитник Перес (его там пробовал Личка в нескольких матчах весной). Новичок Муро порвал кресты в августе.

Адамов ушел в «Оренбург», хотя были предложения из «Локо» и «Краснодара». И, возможно, не совсем по своему желанию, просто «Зенит» не отдавал игрока конкурентам. «Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий, – рассказывал дедушка Арсена. – Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал».

У «Оренбурга» в прошлом сезоне основным был Александр Эктов, он ушел в «Краснодар». В начале этого сезона пробовали ветерана Полуяхтова. Легенда Малых второй год не вылезает из лазарета. Так что Адамов моментально стал основным правым защитником.

Писали, что зенитовские скауты нашли латиноамериканцев для «Оренбурга». Личку это обидело

В ноябре 2022-го Иван Карпов сообщил, что скауты «Зенита» подыскивают игроков для «Оренбурга» – в том числе и таких, которые в будущем могли бы заиграть в Петербурге. Речь про ярких латиноамериканцев, которых взяли в 2021-м. Это аргентинцы Габриэль Флорентин, Лукас Вера и Брайан Мансилья, костариканец Джимми Марин и парагваец Диего Акоста.

«Новость о том, что скауты «Зенита» якобы ищут игроков для «Оренбурга», была немного обидной и немного смешной, – ответил Личка. – Например, Мансилью я знаю по «Расингу», два сезона он провел в чемпионате Португалии – у него хороший бэкграунд. Веру нам предложил Алехандро Домингес». Марина предложил Игорь Корнеев, остальных – агентство Ultimate Sports.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев добавил, что Личка сыграл важнейшую роль в приобретении латиноамериканцев – проводил видеоконференции, где рассказывал о преимуществах перехода.

«Я был на этих переговорах и видел, как они сначала были ошарашены, а затем реакция менялась на улыбки и интерес к проекту. Марцел очень сильно повлиял на то, что наши латиноамериканцы все-таки сюда приехали», – поделился Андреев.

Спортдир подробно описал селекцию «Оренбурга» в программе «Это футбол, брат!» «Все выглядит просто у нас: клуб маленький, мы не можем держать селекционный отдел. Сел президент Василий Петрович [Еремякин], сел Марцел [Личка] и я. Марцел называет проблемные позиции. Мы понимаем, что надо укрепить, потом я звоню Ultimate Sports, Домингесу – говорю, что нужны такие позиции под такие цифры. Они скидывают, я из 100 человек выбираю 20. Потом мы садимся с аналитиком и из этой двадцатки выбираем пять – и только с ними я иду к Марцелу. Ключевое слово за ним», – объяснял Андреев в мае, когда Личка еще не ушел в «Динамо».

Спортивный директор добавил, что «Оренбург» собирается строить новую академию, помощь в этом, скорее всего, окажет «Газпром». Чтобы обсудить детали проекта, на матч уральцев против «Сочи» приезжали Андрей Аршавин и Максим Погорелов, заместитель генерального директора – исполнительный директор «Зенита».

«Зенит» всего раз терял очки с «Оренбургом», когда уже стал чемпионом

История встреч полностью за «Зенитом».

● «Оренбург» всего раз отбирал очки у «Зенита»: в 28-м туре Мир РПЛ-2022/23. Тогда петербуржцы уже обеспечили себе золото и проигрывали – но спаслись только благодаря голу Ивана Сергеева на последней минуте.

● Зато до этого «Зенит» покуражился – безумные 8:0 с хет-триком Вендела. Крупнейшая победа петербургского клуба в Премьер-лиге! Превзошли 8:1 против «Луча-Энергии» в 2008-м и 8:1 против «Торпедо» в 2015-м.

И повтор самой результативной победы в истории: до этого восемь безответных получал только андоррский «Энкамп» в квалификации Кубка УЕФА-2002/03.

● «Оренбург» – один из самых удобных соперников для «Зенита». Если выбирать из команд, которые сыграли с петербуржцами хотя бы пять матчей, то приятнее только нижегородская «Волга» (шесть побед).

Сутормин за 50 тысяч рублей – великая многоходовка с участием «Зенита», «Рубина» и «Оренбурга»

Летом 2019-го случился, возможно, самый мутный трансфер в российском футболе.

Вот как выглядел уход Алексея Сутормина из «Оренбурга».

Трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» зарегистрировали 28 июня, а последующий в «Зенит» – уже 8 июля. И в обоих договорах значилась сумма в 50 тысяч рублей.

Вспомним, как это получилось.

Transfermarkt оценивал Сутормина в 3,5 млн евро. «Рубин» и «Оренбург» договорились примерно о такой сумме: в договоре была компенсация в 2 млн, а еще 1 млн – агентский бонус.

Потом вмешался «Зенит», и все договоренности обнулились. На тот момент «Рубин» еще ничего не выплатил «Оренбургу», поэтому появилась схема с 50 тысячами рублей. Это сумма из воздуха, но она помогла «Зениту» вписаться в правила Fair Play. При 2 млн евро могли быть проблемы.

Сам Сутормин рассказал, что у него был особенный пункт в контракте с «Оренбургом»: «Я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок».

Через два года Сутормин рассказал: «Шутки про 50 тысяч рублей воспринимал совершенно спокойно. Даже мог посмеяться. Вот родные переживали… Приходилось успокаивать: говорил, что не нужно переживать и серьезно к этому относиться. Особенно задевало маму. Она не понимала, зачем люди пишут столько негатива».

Два года назад «Оренбург» не пустили в РПЛ из-за стадиона – против был даже «Зенит» (хоть и высказался не сразу)

«Оренбург» в 2021-м закончил ФНЛ вторым, но не вышел в РПЛ из-за недостаточной вместимости стадиона: был на 7,5 тысяч зрителей, а нижний порог в регламенте – 10 тысяч. Еще «Оренбургу» не хватало больших раздевалок и нового газона из Нидерландов.

«Спорт-Экспресс» писал, что проблему «Оренбурга» пыталась решить Елена Ильюхина – председатель совета директоров «Зенита» и член исполкома РФС. Правда, публично петербуржцы были против. На общем собрании клубов решили, что «Оренбургу» не место в РПЛ: за высказался только «Урал», «Сочи» и «Химки» воздержались, все остальные – против.

Журналист Сергей Егоров раскрывал детали голосования: «Тему исключения для «Оренбурга» качали «Зенит», «Химки», «Урал» и «Сочи», – то есть большинства не было. Ход голосования, как говорят, был таким: «Зенит» не голосовал в первой части – и когда поднялась 8-9 рука против «Оренбурга», присоединился к победившим».

Вместо «Оренбурга» прошел «Нижний Новгород» – теперь оба в Премьер-лиге.

Фото: vk.com/fcorenburg; fc-zenit.ru