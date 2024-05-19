Рехаб после Абаскаля прошел удачно. Слишкович передает Станковичу здоровую команду

Чернявский с позитивом.

Знаете, матчи «Спартака» годами сопровождались каким-то безумным напряжением. Даже когда ни за что не боролись – с Якином, Аленичевым, Тедеско, Ваноли, Руем и еще множеством тренеров – все равно было нервно. Я просто не вспомню, чтобы даже какой-нибудь бесполезный матч «Спартака» проходил спокойно.

Все – игроки, тренеры, журналисты, болельщики – вечно друг от друга чего-то ждут, вечно друг другу что-то доказывают, вечно друг друга раздражают.

И когда при Абаскале все надоели друг другу окончательно, на бровке появился лысый бородатый мужик.

Глядя на Слишковича, даже через телевизор ощущаешь простоту и душевность. Почему-то неосознанно хочется ему доверять и делиться с ним секретами. Он точно не будет тебя осуждать и поучать, а только поддержит и поможет, чем сможет.

От него просто веет спокойствием. Никаких нервов, никаких психозов, спокойные комментарии, возможность поиграть почти каждому (правда, остается загадкой, почему Классен при Слишковиче не провел на поле ни секунды).

«Спартак» при Слишковиче будто очутился где-то за городом, где светит солнышко, поют птички и никто не тревожит. Можно вернуться в форму после буйного и сложного этапа в жизни.

На этом чилле «Спартак» и пришел в себя – после проигрыша «Факелу», после проигрыша «Зениту» в Кубке, после проигрыша «Сочи», после вялой ничьи с «Уралом», после ощущения, что победить команда может только за счет ошибок Игоря Лещука.

Так мы увидели, что Медина может набирать очки по системе гол+пас, что рано списываем Зобнина и что к 30 годам у него появился обводящий удар с правой, что Бонгонда все еще может быть таким крутым, как в начале сезона.

Еще мощнее заиграл Максименко, проводящий и без того лучший сезон в карьере. Мы вспомнили, что в составе есть защитник Никита Чернов, который вообще-то еще как тянет стартовый состав. Мы убедились, что не надо сходить с ума по левоногим защитникам и что можно играть в пять правоногих.

Стало ясно: этот состав в состоянии играть так, как должен по своей статусности, стоимости и уровню зарплат. А если с ним еще что-то сделать, то и получше.

Матч с «Рубином» – отличное подтверждение, что эти игроки могут побеждать легко и на классе, создавая немало моментов.

Короче, Слишкович справился со своей задачей идеально. Взбодрил упавшую духом команду, заставил ее за что-то бороться, избавил от переживаний и привел в нормальную ментальную форму. А еще избавил Станковича от многих сложностей.

Единственное, чего не удалось Слишковичу – разбудить Угальде и заставить его забивать.

Впрочем, хоть какие-то задачи можно оставить Станковичу, да?

«Спартак» красиво проводил Джикию: трешка «Рубину», коридор прямо на поле, качали на руках 👏

Фото: РИА Новости /Александр Вильф