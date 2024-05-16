Как же надоели шутки про цикл «Спартака» – его давно нет
Манифест Чернявского.
В середине 2010-х картинка с циклом «Спартака» порвала интернет, была уместной и смешной: с 2013-го тренеры менялись чаще раза в год, а от каждого ждали чуда.
На любого нового смотрели как на спасителя. Команда давно не становилась чемпионом, но надежда сохранялась, потому что титул пару раз был совсем рядом – и в 2007-м, и в 2009-м.
В 2012-м разговоров о титуле не было, но тогда тоже случился приятный период: «Спартак» красиво затащил серебро и ворвался в Лигу чемпионов. Под это дело подъехал отличный испанский тренер, с которым возвращались править. Конечно, ожидания от Унаи Эмери были запредельными. А какими еще?
Увы, все быстро рухнуло. Терпения не хватило никому: ни Федуну, ни Карпину, ни болельщикам, ни самому Эмери, который расклеился и поплыл.
Зато амбиции и настроение никуда не делись: когда ты рос на бесконечных чемпионствах, сложно принять, что их больше не будет.
Конечно, сначала верили в Валерия Карпина.
Потом надеялись на Мурата Якина.
Дальше болельщикам обещали спартаковский футбол от Дмитрия Аленичева.
Ничего не получалось, а «Спартак» действительно прожил несколько лет по этой картинке, как по инструкции.
Наверное, оптимистичнее всего было с Карпиным, но поражение от «Тосно» из Второй лиги в Кубке и упущенная победа с «Анжи» (2:2) – слишком жесткие удары.
При Якине сразу все было как-то беспросветно: «Спартак» провел бесцельный сезон.
При Аленичеве вышло плюс-минус так же, но заодно случилось громкое поражение от АЕК.
Да, тогда действительно можно было посмеяться над циклом, пусть эмоции боссов и болельщиков «Спартака» объяснимы.
Но потом…
Цикл умер еще при Каррере. Точнее, он был запущен, но остановился на первой же стадии.
Карреру обожали и обожают до сих пор. Я был в «Шереметьево», когда он улетал – в зоне провожающих скопились сотни людей. Еще тысячи защищали его в комментариях.
Скажите, где здесь связь с другими стадиями цикла? Массово писали, что он все испортил и его надо гнать? Ничего подобного – стабильные чувства до конца.
Двигаемся дальше. Я не согласен, что назначение Олега Кононова кого-то вдохновляло. Он провел всего один успешный отрезок (обыграл «Крылья Советов», «Тун» и ЦСКА), но это даже не запуск цикла. К Кононову сразу относились скептически, особенно после всех речей про атакующий футбол (помог опыт с Аленичевым). Этого тренера так и не приняли.
Следующим был Доменико Тедеско, который на старте не показал вдохновляющих результатов, а поднялся только во втором сезоне. Где здесь запуск цикла? Тедеско кто-то короновал на старте? Или кто-то стремился выгнать после второго места? Вообще другая история, в которой ничего общего с картинкой.
Руй Витория? Он жестко вылетел из Лиги чемпионов, плохо играл в чемпионате и повеселился только в Лиге Европы. До сих пор сложно сформулировать, как надо относиться к его периоду в «Спартаке».
Ваноли? Это вообще странный выбор: он никого не впечатлил на старте, никто не кричал про новые надежды и прочее. Ваноли взял Кубок и тихо уехал.
И, наконец, Абаскаль.
Окей, здесь цикл запущен уверенно, но совсем не переходил в поздние стадии. Даже когда «Спартак» при Абаскале был невыносим, в комментариях под этим текстом Ильи Васильева (коллега требовал немедленного увольнения) его жестко защищали и просили оставить.
Где. Здесь. Цикл.
Нет и близко.
Шутить про цикл при Слишковиче – очевидная подгонка под желаемое. «Спартак» при позднем Абаскале – тоска, грусть, беспомощность. Его заменяет, очевидно, временный тренер, придает другое настроение и перестает проигрывать. И сразу же комменты про цикл – просто потому, что болельщики «Спартака» слегка воспряли после гнетущей и продолжительной безысходности.
Перебор, нет?
Еще раз: цикл умер, когда Каррера стал чемпионом, а «Спартак» после титула зажил совершенно иначе. На каждого нового тренера уже не смотрели с той надеждой, как до чемпионства. Болельщики еще в 2017-м выдохнули и успокоились. Им дали понять, что чемпионство – это не только детские воспоминания.
Дальше были разные отрезки, но все больше не вертелось вокруг главного тренера. Они приходили и уходили, но уже никак не пересекались с той смешной картинкой.
Я люблю шутки про «Спартак» и рад сам их изобретать, но про цикл уже реально осточертело.
Давайте придумаем что-то новое и дружно посмеемся.
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Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Белоусов, Алексей Филиппов
Глебчик, неубедительно
а вообще, идите в жопу уже со своим спартаком. как только за него перестанут болеть комментаторы и писаки, сразу потеряется в небытие.
если бы человек не болел за Спартак, ему даже места в стенгазете не нашли бы
- Нет.
- И я не вижу, а он есть.
Сто пудов в начале следующего сезона опять вернутся править, к гадалке не ходи.
Сами запускают подобную муть, сами же и обмусоливают весь сезон.