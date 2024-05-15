Невозможно поверить, что магия Слишковича закончилась

Чернявский грустит.

Я минут двадцать не мог начать эту колонку, потому что просто не могу поверить в случившееся.

Ну как «Спартак» мог не пройти «Балтику», как «Спартак» мог проиграть в основное время, как «Спартак» мог не забить «Балтике»?

Нет, безусловно, команда Сергея Игнашевича весной показывает приятный футбол, но будто у них сейчас есть заботы поважнее. Например, сохранить место в РПЛ.

И против нее непобедимый «Спартак» Слишковича, которого уже не интересует РПЛ и который спокойненько должен выходить в финал.

Я не буду критиковать боснийского тренера за странный выбор в атаке: из матча в матч мы его хвалили за ротацию без заметного ущерба игре, стоит здесь быть последовательными.

Но все же вопросы по атакующему треугольнику Зобнин-Игнатов-Медина остаются. Мне кажется, футбол без чистого страйкера – развлечение для супергероев Пепа или Артеты. «Спартак» играет все же чуточку примитивнее и вряд ли приспособлен к таким изыскам.

При этом с «Балтикой» команда провела один из самых ярких матчей при Слишковиче: сначала куча подходов, потом куча почти моментов, потом выходы один на один от Угальде, потом сумасшедшие рикошеты под кураж Латышонка. Как не залетело вообще ничего? Ну кааак?

Не было безразличия, тоски, тупика впереди. «Спартак» весь матч без передышки пытался забить, но просто ничего не получалось.

Кто виноват? Зобнин, что не кладет каждый матч в девять? Бонгонда, что не может ударить мимо Латышонка? Угальде, который не может реализовать выход один на один? Игнатов, которому вечно чего-то не хватает в завершении? Может, Селихов, который не воспользовался тремя минутами в атаке и не сравнял?

Кстати, отметил бы Слишковича, запустившего Селихова в штрафную еще на 93-й минуте! Обычно тренеры боятся и держат вратаря на своей половине даже во время последнего углового, но босниец не из этих – он пытался использовать все ресурсы.

И даже впервые занервничал, когда эмоционально отказался принять какие-то советы ассистента.

Да, это футбол, здесь можно проиграть, когда ты весь матч бил по воротам, а соперник просто создал один полуслучайный момент на старте игры.

Это бы даже не сильно удивляло, если бы не безмятежное ощущение, которое подарил Слишкович после психозов Абаскаля. С ним все так успокоилось, наладилось, пришло в норму. С ним «Спартак» наконец показал результаты, которые соответствуют стоимости команды и зарплатам игроков. С ним появилось ощущение, что мимо финала «Спартак» уж не пролетит. Потому что с локальными задачами уверенно справляется.

И все вдруг разрушилось о прыжки и шпагаты Латышонка. Будто не было семи матчей беспроигрышной серии, будто не было отличного настроения, с которым «Спартак» жил последний месяц, будто все было зря.

Один матч – и магия улетучилась.

А идея оставлять Слишковича главным тренером теперь кажется куда более сомнительной, чем еще пару дней назад. Я допускал, что еще поймаю это ощущение, но не думал, что получится настолько грустно.

Даже и не помню, когда «Спартак» прошлый раз так обидно проигрывал или откуда-то вылетал.

Короче, классный сон закончился. Просыпаемся и ждем привычный «Спартак».

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Как изменился «Спартак» при Слишковиче? Интервью Никиты Чернова

Фото: РИА Новости /Михаил Голенков