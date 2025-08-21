«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов
«Интер» купит полузащитника сборной Франции U21.
Миланский клуб согласовал с «Лансом» трансфер Анди Диуфа, сообщает Sky Sport. Сам футболист согласился присоединиться к «нерадзурри», сделка будет закрыта в ближайшие часы.
За 22-летнего футболиста итальянцы заплатят около 25 миллионов евро с учетом бонусов. Диуф прибудет в Милан уже сегодня.
В прошлом сезоне Лиги 1 Анди провел 34 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
