«Интер» покупает хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа за 25 млн евро с учетом бонусов

«Интер» купит полузащитника сборной Франции U21.

Миланский клуб согласовал с «Лансом » трансфер Анди Диуфа , сообщает Sky Sport. Сам футболист согласился присоединиться к «нерадзурри», сделка будет закрыта в ближайшие часы.

За 22-летнего футболиста итальянцы заплатят около 25 миллионов евро с учетом бонусов. Диуф прибудет в Милан уже сегодня.

В прошлом сезоне Лиги 1 Анди провел 34 матча, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .