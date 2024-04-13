Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только такие чувства
Чернявский грустит после поражения от «Сочи».
«Спартак» ничего особенного не показал с «Динамо», но все-таки выиграл. Да, во многом случайно и из-за ошибок Игоря Лещука, но даже такие победы придают уверенности и вдохновляют творить дальше.
Тем более новый «Сочи» – тот самый вариант, с кем можно действительно повеселиться и укрепить ощущение, что «Спартак» еще не совсем неизлечим.
Да, мне искренне так казалось, но уже к 35-й минуте игры в Сочи стало понятно, что чудес не бывает. Точнее, бывают, но не два раза подряд. С «Динамо» лимит был исчерпан.
Честно, я давно перестал понимать, в чем суть нынешнего «Спартака».
Кто здесь лидер, через кого строится игра, как идут атаки? Как взаимодействуют Соболев и Угальде, в чем задачи Зиньковского и Бонгонда, как действуют Пруцев и Умяров/Литвинов, насколько агрессивно играют фланговые защитники?
Каждый игрок «Спартака» будто сам по себе – или даже не будто.
Например, Угальде берет мяч, пробует покрутиться вокруг своей оси, понимает, что ничего не сделать, откидывает назад.
Или Соболев пытается что-то придумать, иногда даже сочиняет пасы пятками, в некоторых случаях они даже проходят – вот только никто подхватить его настрой не может.
Чем вообще занимается Зиньковский после того, как без Промеса получил шанс играть в основе? Где проходы, острота, навесы, прострелы, крученые удары?
Что в этой игре интересует Бонгонда, который спокойно идет назад пешком во время острейшей атаки «Сочи»?
Как фланговые защитники «Спартака» постоянно пропускают атаки от соперников любого уровня?
Ответов на эти вопросы нет и не будет. Они уже риторические.
Очевидно, история Абаскаля в «Спартаке» должна заканчиваться. Я просто не представляю, как тренер может изменить сложившуюся ситуацию. Претензии к игре команде не первый день, но чем дальше, тем становится только хуже.
Не обязательно, кстати, убирать испанца сейчас, можно просто объявить, что он уходит в конце сезона.
Возможно, всем тогда станет спокойнее и легче.
И что-нибудь поменяется.
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Фото: ФК «Сочи»
Пол команды купили именно под Абаскаля.
Итог : Абаскаль не справился за эти годы ни с тактикой , ни с физухой, ни с менталкой.
Были лишь какие то яркие отрезки, и эксперименты. Все!
только один тренер виноват, что
эти, трудно их назвать футболистами, ходят пешком.
если хотят тренера слить, сидели бы в Москве и не ездили .