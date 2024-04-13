Пустота, бессмысленность, безысходность – «Спартак» вызывает только такие чувства

Чернявский грустит после поражения от «Сочи».

«Спартак» ничего особенного не показал с «Динамо», но все-таки выиграл. Да, во многом случайно и из-за ошибок Игоря Лещука, но даже такие победы придают уверенности и вдохновляют творить дальше.

Тем более новый «Сочи» – тот самый вариант, с кем можно действительно повеселиться и укрепить ощущение, что «Спартак» еще не совсем неизлечим.

Да, мне искренне так казалось, но уже к 35-й минуте игры в Сочи стало понятно, что чудес не бывает. Точнее, бывают, но не два раза подряд. С «Динамо» лимит был исчерпан.

Честно, я давно перестал понимать, в чем суть нынешнего «Спартака».

Кто здесь лидер, через кого строится игра, как идут атаки? Как взаимодействуют Соболев и Угальде, в чем задачи Зиньковского и Бонгонда, как действуют Пруцев и Умяров/Литвинов, насколько агрессивно играют фланговые защитники?

Каждый игрок «Спартака» будто сам по себе – или даже не будто.

Например, Угальде берет мяч, пробует покрутиться вокруг своей оси, понимает, что ничего не сделать, откидывает назад.

Или Соболев пытается что-то придумать, иногда даже сочиняет пасы пятками, в некоторых случаях они даже проходят – вот только никто подхватить его настрой не может.

Чем вообще занимается Зиньковский после того, как без Промеса получил шанс играть в основе? Где проходы, острота, навесы, прострелы, крученые удары?

Что в этой игре интересует Бонгонда, который спокойно идет назад пешком во время острейшей атаки «Сочи»?

Как фланговые защитники «Спартака» постоянно пропускают атаки от соперников любого уровня?

Ответов на эти вопросы нет и не будет. Они уже риторические.

Очевидно, история Абаскаля в «Спартаке» должна заканчиваться. Я просто не представляю, как тренер может изменить сложившуюся ситуацию. Претензии к игре команде не первый день, но чем дальше, тем становится только хуже.

Не обязательно, кстати, убирать испанца сейчас, можно просто объявить, что он уходит в конце сезона.

Возможно, всем тогда станет спокойнее и легче.

И что-нибудь поменяется.

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Фото: ФК «Сочи»