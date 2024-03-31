Без Промеса «Спартаку» катастрофически не хватает лидера

0:0 с «Уралом» – подтверждение.

Не могу сказать, что «Спартак» сыграл с «Уралом» плохо. Нет, много атаковали, создали кучу моментов, двигались с желанием и настроем.

Но и не могу сказать, что «Спартак» сыграл с «Уралом» хорошо. Да, много давления и ударов, но большинство моментов не очень конкретные, какие-то недоделанные, недокрученные.

Могу сказать только одно – в команде сейчас нет человека, который бы вел игру и команду за собой. А это очень нужно, чтобы наконец добиться конкретики впереди.

Ну некому без Промеса взять мяч и двинуть с ним вперед, некому экстремально обострить, некому отдать последний пас. В общем, нет того, кому подсовывают мяч, когда не знают, что с ним делать.

И пока сложно представить, кто таким игроком может стать. Кандидатов, пожалуй, трое:

1. Угальде. Пока главный претендент на роль нового Промеса, но сложно требовать от человека хай-класса с первых матчей. Да, все умеет, ничего не боится, активный, настырный, уверенный в себе. Точно нужна парочка голов, чтобы включился на полную.

2. Зиньковский . У Антона сейчас шанс всей жизни в «Спартаке», за который он будто бы даже цепляется. На всякий случай напомню: многим кажется, что Зиньковскому все еще 20, но через две недели ему исполнится 28. И чтобы хотя бы претендовать на роль лидера «Спартака», надо забивать такие моменты, как в первом тайме. Не сомневаюсь, что Промес бы оттуда попал в дальний.

3. Соболев . Мне сложно понять, что происходит с нападающим «Спартака» и почему магия испарилась, но он все еще один из тех, кто может вести команду за собой (даже при таком спорном характере). Даже сейчас он делает много нестандартных пасов и придумывает что-то яркое, но ничего не срабатывает.

Пожалуй, все. А кто еще может стать главным в атаке? Игнатов? При всех скиллах он включается эпизодически, точно не самая лидерская черта. Литвинов? Скорее оборонительный футболист и все еще совсем не Родри.

Пруцев? Явно не тот, кто способен тянуть команду на себе, ему куда комфортнее приносить пользу из тени. Бонгонда? Только крепнет ощущение, что с трансфером немного провалились. Мозес? Он уже просто доигрывает. Медина? Та же история, что и с Бонгонда, только так казалось сразу.

Матч с «Уралом» (да и два предыдущих тура без голов) здорово подсвечивают проблему: команда хорошо двигается, хорошо катает мяч, создает большинство на участках поля, но в финальной трети ей не хватает босса.

Каике-то навесы, непонятные прострелы, все пихают друг другу мяч, никто не хочет брать на себя ответственность. Отсюда и неуверенность, даже когда дело доходит до полумоментов и настоящих моментов.

Что с этим делать, даже не представляю. Наигрывать Угальде и позиционировать его главным страйкером? Все больше и больше доверять Зиньковскому? Может, до конца помириться с Соболевым?

Впрочем, у Абаскаля есть советники получше меня . Так что оставим эту задачку им.

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Фото: vk.com/fc_ue ; vk.com/fcsm_official